Hamza Abdelkarim, penyerang muda Barcelona, mencatatkan penampilan resmi perdananya bersama tim utama, setelah tampil pada menit-menit akhir laga melawan Rayo Vallecano di pekan ketiga Liga Spanyol.

Hal itu terjadi setelah Hamza Abdelkarim masuk menggantikan Raphinha di tengah sambutan besar dari para suporter untuk pemain asal Brasil tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Hamza Abdelkarim yang berusia 18 tahun masuk ke lapangan Spotify Camp Nou dengan kostum bernomor 29, dan menikmati lima menit terakhir pertandingan, sehingga mencatatkan penampilan resmi perdananya bersama tim utama Barcelona.

Penampilan Abdelkarim ini terjadi beberapa jam sebelum diumumkannya kesepakatan transfer Gabriel Jesus.

Penyerang asal Mesir itu sebelumnya memang telah ikut serta dalam masa persiapan bersama tim utama, dan menuntaskan fase pramusim sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi empat gol, di mana gol terakhirnya tercipta persis di Stadion Camp Nou, saat ajang Piala Joan Gamper melawan mantan klubnya, Al Ahly.

Hamza merupakan satu-satunya penyerang murni dalam skuad tim utama sebelum kesepakatan transfer Gabriel Jesus yang sudah di depan mata.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa ada sebuah keunikan, karena Hamza, yang memulai langkah pertamanya bersama tim junior, mencatatkan debutnya bersama Hansi Flick sebelum tampil bersama Barcelona Atletic.

Hal serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada sang winger bersinar, Lamine Yamal.

Flick memberikan hadiah yang telah ia siapkan untuk Hamza, setelah ia berkata sebelum laga melawan Rayo Vallecano: "Kami memikirkan untuk memberikan menit bermain kepada para pemain yang pantas mendapatkannya. Dia pantas. Saya melihat bagaimana dia berkembang dari hari ke hari. Dia memiliki gaya dan mentalitas yang tepat. Dia pantas bermain dan akan bermain. Kami harus memberinya menit bermain dan kesempatan untuk menunjukkan kualitas yang dia miliki dalam sebuah laga liga."



Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"