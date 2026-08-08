Bernardo Silva mengungkapkan kebahagiaannya bisa menjalani laga pertamanya bersama Real Madrid, seraya menegaskan bahwa penampilannya dengan seragam tim tersebut merupakan langkah pertama dalam babak baru, namun ia masih perlu mengembangkan banyak aspek selama masa persiapan.

Silva mengatakan usai kemenangan dalam laga persahabatan atas klub Hungaria, Ferencvaros, 2-1, pada Sabtu malam: "Saya sangat senang dan sangat puas karena telah menjalani laga pertama saya. Ini masih pekan pertama saja, dan masih banyak hal yang harus saya perbaiki."

Mengenai hal terpenting yang menjadi perhatiannya saat ini, ia berkata: "Yang terpenting adalah memperoleh ritme yang diperlukan untuk memulai musim dengan baik, dan itulah yang sedang kami upayakan."

Gelandang asal Portugal itu menjelaskan kepada kanal resmi Real Madrid bahwa ia berusaha memberikan apa yang dibutuhkan tim di berbagai posisi lapangan, seraya menambahkan: "Saya berusaha memberikan tim apa yang dibutuhkannya saat ini. Terkadang saya lebih banyak terlibat dalam membangun serangan, terkadang saya maju ke depan, atau fokus pada pressing atau hadir di sepertiga akhir. Saya berusaha membantu tim dalam beberapa aspek berbeda, dan saya akan siap membantu dengan cara apa pun yang memungkinkan."

Silva juga menyinggung kepulangannya dari liburan, sembari menekankan pentingnya keselarasan dengan rekan-rekan barunya dan mengenal gaya masing-masing, ia berkata: "Kembali dari liburan memang sulit, tetapi saya sangat senang telah mulai turut bermain. Saya berusaha mengenal rekan-rekan setim, karena penting untuk mengetahui karakteristik mereka dan memahami apa yang mereka sukai selama pertandingan maupun latihan."

Ia menutup pembicaraannya dengan menegaskan kesiapannya untuk mengerahkan kemampuan maksimalnya sebelum musim dimulai, dengan mengatakan: "Saya akan mempersiapkan diri dengan cara terbaik yang mungkin agar bisa memulai musim dengan baik."

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