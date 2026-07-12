Setelah Onahi... Ajax mengincar bintang Al-Hilal asal Arab Saudi

Tampaknya langkah-langkah Ajax di bursa transfer tidak berhenti pada satu nama saja. Setelah terjun gencar dalam negosiasi kontrak dengan pemain asal Maroko, Ezzedine Ounahi, gelandang klub Spanyol Girona, juara Belanda legendaris ini mulai mencari pemain penyerang baru, dan kali ini dari klub Al-Hilal asal Arab Saudi.

Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Ajax telah melakukan negosiasi dengan Al-Hilal mengenai kemungkinan membeli kontrak penyerang Brasil, Marcos Leonardo, selama bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut Romano, klub Belanda tersebut menilai bahwa Leonardo memiliki potensi besar yang memungkinkannya berkembang secara signifikan dalam proyek Ajax, dan ia berpotensi menjadi pemain inti dalam tim pada tahun-tahun mendatang.

Ketertarikan Ajax terhadap Leonardo tidak hanya terbatas pada kemampuannya mencetak gol, tetapi juga mencakup visi teknisnya untuk masa depan; para petinggi klub meyakini bahwa penyerang Brasil tersebut dapat membentuk duet penting bersama Ezzedine Ounahi jika kedua transfer tersebut berhasil terwujud.

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Klub tersebut berpendapat bahwa menggabungkan gelandang yang memiliki keterampilan dalam mengatur serangan seperti Ounahi, dengan penyerang yang cepat dan tajam seperti Leonardo, dapat memberikan tim berbagai opsi serangan yang sesuai dengan gaya permainan tradisional Ajax yang mengutamakan penguasaan bola dan tekanan tinggi.

Meskipun negosiasi telah dimulai, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan akhir antara kedua belah pihak, karena Al-Hilal masih mempertimbangkan posisinya terkait penjualan pemain tersebut mengingat perannya yang penting dalam opsi serangan tim.

Markus Leonardo telah dikeluarkan dari rencana pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, untuk kompetisi musim baru ini.