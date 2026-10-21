Setelah Olmo: Pukulan Baru Mengacaukan Rencana Flick Jelang El Clasico

Seorang pemain baru Barcelona terancam absen dari laga melawan Real Madrid, dalam El Clasico La Liga, pada hari Minggu mendatang.

Barcelona hari ini mengumumkan absennya Dani Olmo dari El Clasico karena cedera, dengan perkiraan masa menepi dari lapangan sekitar 4 pekan.

Seiring persiapan menghadapi laga El Clasico, setelah kekalahan kemarin dengan skor empat gol berbanding dua melawan Paris Saint-Germain, pesimisme menyelimuti jajaran pelatih terkait seorang pemain lain.

Jules Kounde (27 tahun) mengalami keseleo parah pada pergelangan kaki kirinya selama laga Sabtu lalu melawan Real Betis.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Meskipun ia menyelesaikan pertandingan, ia kembali keesokan harinya dengan berjalan pincang yang jelas terlihat, dan pemeriksaan medis yang dilakukan terhadapnya pada hari Minggu mengungkap keseleo menyakitkan yang pada akhirnya menyebabkan ia absen dari laga kemarin melawan Paris Saint-Germain.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut bahwa keikutsertaannya dalam laga Minggu mendatang melawan Real Madrid masih belum dipastikan.

Pada kenyataannya, Hansi Flick, pelatih Barca, tidak menutup kemungkinan keikutsertaannya dalam laga Minggu mendatang saat konferensi pers yang mendahului laga Paris Saint-Germain.

Namun demikian, hingga hari ini, jajaran pelatih Barcelona menilai sangat kecil kemungkinan ia bisa bermain di El Clasico, mengingat rasa sakit di area yang cedera, yang membuatnya berjalan pincang secara mencolok.

Targetnya adalah setidaknya menjaga agar ia tetap tersedia di bangku cadangan untuk situasi darurat selama pertandingan, agar bisa diandalkan sebagai pilihan terakhir.

Dalam kasus-kasus seperti ini, pilihan untuk meredakan rasa sakit sementara dengan suntikan lalu bermain tetap tersedia, tetapi hal itu bisa memperparah cedera.

Pada akhirnya, keputusan akan bergantung pada pemain, Flick, dan tim medis, tetapi hingga hari ini, pesimisme mendominasi terkait keikutsertaan Kounde di El Clasico, dan di antara alasannya adalah bahwa pemain asal Prancis itu tidak menyukai suntikan bius.

Sejumlah laporan menyebut bahwa penampilan apik Chavi Espart bisa mengurangi dampak absennya Kounde, tetapi penggantian Espart kemarin akibat merasakan ketidaknyamanan pada pergelangan kaki membuat rencana Flick menjadi kacau.

Flick sendiri mengisyaratkan pilihan lain untuk memperkuat lini pertahanan, yaitu Frenkie de Jong.

Namun demikian, ia tidak memberinya kesempatan bermain sama sekali kemarin, baik di lini pertahanan maupun di lini tengah, yang mengurangi peluangnya untuk tampil di El Clasico.