Setelah Nasiri kembali... Serangan mendadak mengejutkan Al-Ittihad Jeddah

Tim Al-Ittihad Jeddah mendapat kejutan tak terduga menjelang laga melawan Al-Hazm yang dijadwalkan berlangsung Jumat malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, sebuah peristiwa yang mengguncang barisan tim dan memicu kekhawatiran baik dari staf pelatih maupun para pendukung.

Al-Ittihad sebelumnya telah kembali diperkuat oleh penyerang asal Maroko, Youssef El-Nassiri, setelah ia pulih dari cedera terakhirnya, di mana ia telah berpartisipasi penuh dalam sesi latihan bersama.

Menurut pengumuman Al-Ittihad melalui akun resminya di platform media sosial "X", penyerang tim, Saleh Al-Shehri, mengalami cedera pada otot betisnya.

Mereka menjelaskan bahwa "penyerang internasional Saudi itu mengalami cedera dalam pemusatan latihan terakhir tim nasional untuk menghadapi Mesir dan Serbia".

Tim medis menyebutkan bahwa pemain tersebut akan menjalani program medis dan rehabilitasi, sebagai persiapan untuk kembali berpartisipasi.

"Al-Amid" berharap dapat memperbaiki performa mereka, di mana saat ini mereka berada di peringkat keenam dengan 42 poin di klasemen Liga Roshen.



