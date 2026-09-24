Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mengubah sikapnya soal Ballon d'Or. Kini ia mengutamakan catatan golnya di tengah absennya gelar kolektif, setelah sebelumnya membela hal yang sebaliknya, hanya satu tahun lalu.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Mbappe kini memandang gol-golnya, rekor-rekornya, dan level individunya sebagai argumen yang cukup untuk memenangi Ballon d'Or meski ia tidak meraih gelar besar pada musim lalu. Namun hanya satu tahun lalu, ia sendiri justru menunjuk arah yang benar-benar berbeda.

Pada September 2025, dalam sebuah wawancara dengan program Telefoot, Mbappe ditanya soal peluangnya memenangi Ballon d'Or.

Jawabannya tidak menyisakan banyak ruang untuk penafsiran. Mbappe berkata, "Ada peluang yang harus dimanfaatkan atau tidak, tetapi hal itu melalui gelar-gelar kolektif, dan melalui tampilnya musim yang bagus. Jika saya tampil bagus dalam satu musim dan memenangi gelar, maka saya pun akan memenanginya."

Pemain Prancis itu saat itu menegaskan bahwa prioritasnya seharusnya adalah membantu klubnya, dengan mengatakan, "Harus fokus pada hal itu lebih dulu. Dan yang akan diberikan hal ini kepada saya adalah membantu tim saya. Memberikan semua yang saya bisa dan bekerja bersama tim saya demi memenangi gelar."

Setahun kemudian, pemandangannya menjadi benar-benar berbeda. Mbappe tidak meraih satu gelar pun bersama Real Madrid, sementara Prancis juga tidak mampu menjuarai Piala Dunia. Peluangnya kini bergantung pada catatan individunya. Angka-angka golnya terlihat sangat kuat, sementara ia sendiri memandang bahwa perubahan statusnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia merupakan pencapaian terbesarnya, dan argumen paling menonjolnya untuk memenangi penghargaan tahun ini.

Mbappe belakangan membela sikapnya dengan mengatakan, "Ini adalah penghargaan individu," dan bahwa catatan-catatannya seharusnya memiliki bobot yang menentukan dalam proses pemungutan suara.

Sikap ini sah-sah saja, tetapi bertentangan dengan sikap yang dibela sendiri oleh pemain itu tepat satu tahun sebelumnya.

Ketika itu, ia berbicara tentang gelar-gelar kolektif sebagai jalan menuju kemenangan Ballon d'Or. Adapun sekarang, dengan absennya gelar dari catatannya musim ini, fokusnya beralih ke angka-angka individunya.

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