Komentar Rodri, bintang lini tengah Barcelona, yang mengkritik penampilan medioker Valencia dalam kekalahan memalukan 5-0 dari Barca, Minggu lalu, di Stadion Mestalla dalam ajang Liga, menimbulkan kehebohan besar.

Kamera program "El Dia Despues" menangkap pemain lini tengah Barcelona itu dalam pembicaraan tidak resmi dengan rekan setimnya, Pau Cubarsi, di bangku cadangan, di mana pemain Spanyol tersebut menyebut lawan-lawannya "sangat lemah" dan "buruk".

Setelah melihat reaksi publik atas pernyataannya, Rodri merasa tidak nyaman, meskipun ia menyampaikan pernyataan itu secara pribadi, namun ia menyesalkan penyiarannya di televisi, sembari menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menghina para pemain Valencia.

Oleh karena itu, menurut surat kabar "Mundo Deportivo", mengutip saluran televisi publik "A Punt" di Valencia, Rodri menghubungi Jose Luis Gaya, kapten Valencia, untuk menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf.

Rodri dan Gaya telah bermain bersama beberapa kali di timnas Spanyol, dan mantan pemain Manchester City itu meminta Gaya untuk menjelaskan situasinya kepada seluruh tim guna menghindari perdebatan apa pun, terlebih karena hal itu datang dari seorang kapten "La Roja".

Selain memberikan penjelasan kepada Gaya, radio "Cope" mengindikasikan bahwa Rodri mungkin akan mengeluarkan pernyataan terbuka setelah pertandingan Liga Champions Eropa melawan Feyenoord, hari Rabu ini, untuk menjelaskan bahwa ucapannya tentang Valencia disampaikan tanpa niat buruk dan tanpa maksud menimbulkan kerugian.

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