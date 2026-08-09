Setelah merekrut Lucas Digne, Saint-Germain sepakati "transfer mendesak" baru

Sebuah laporan media pada hari Minggu ini menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan terkait sebuah transfer baru, hanya beberapa jam setelah mengumumkan perekrutan Lucas Digne.

Klub Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan pada hari Minggu ini kesepakatan dengan bek kiri internasional asal Prancis, Lucas Digne, 33 tahun, yang datang dari Aston Villa, dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga musim panas 2029, dalam sebuah transfer yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 7 juta euro. Pemain tersebut kembali ke ibu kota Prancis setelah 10 tahun meninggalkannya, dan menjadi transfer musim panas ketiga bagi sang juara Eropa.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", dalam sistem sepak bola Luis Enrique, posisi penjaga gawang tidak diragukan lagi merupakan titik terlemah tim setelah kepergian Donnarumma.

Chevalier telah direkrut, tetapi pemain Prancis itu tidak memenuhi ekspektasi, dan pada akhirnya Safonov menjadi penjaga gawang utama.

Klub kini mencari penjaga gawang baru. Namun demikian, mengingat penampilan kiper asal Rusia tersebut, mereka meyakini bahwa ia mampu bertahan di susunan pemain utama, dan bahwa penjaga gawang baru mana pun belum tentu menjadi pilihan pertama.

Dalam konteks ini, Zion Suzuki, penjaga gawang utama Jepang di Piala Dunia yang saat ini bermain untuk klub Parma, dianggap sebagai pilihan ideal.

Ia berusia 23 tahun, dan klub asal Paris itu sudah mencapai kesepakatan untuk merekrutnya dengan nilai 35 juta euro, menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano.

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, transfer tersebut diperkirakan akan segera rampung. Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah ia akan menjadi penjaga gawang utama, atau haruskah pemain Jepang itu lebih dulu mengumpulkan pengalaman bersama sebuah tim yang berlaga di kompetisi Eropa?