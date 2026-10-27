Harry Kane, bintang Bayern Munich, memastikan untuk menyampaikan pesan terima kasih khusus kepada mantan pelatihnya, Jose Mourinho, yang kini menjabat sebagai direktur teknik Real Madrid, dalam pidatonya usai meraih penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2026, sebagai bentuk penghargaan atas peran yang dimainkan pelatih asal Portugal itu dalam perjalanan kariernya.

Kane mengenang kembali nama-nama pelatih yang berkontribusi dalam perkembangannya pada berbagai fase kariernya, dalam pidato yang disampaikannya di London Palladium, setelah ia menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001.

Kapten timnas Inggris itu berkata: "Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pelatih yang telah membantu saya sepanjang perjalanan saya, dan jika saya melupakan seseorang, saya benar-benar meminta maaf."

Daftar tersebut mencakup sejumlah nama besar yang pernah menangani Kane, di antaranya Harry Redknapp, Mauricio Pochettino, dan Antonio Conte, selain Jose Mourinho, yang menangani penyerang Inggris itu selama periodenya bersama Tottenham Hotspur.

Kane menambahkan: "Kalian masing-masing telah memainkan peran penting dalam perkembangan saya, pada berbagai fase kehidupan saya, dan tanpa kalian semua saya tidak akan berdiri di sini hari ini."

Ia melanjutkan: "Saya belajar banyak hal, dan ketika Anda mengelilingi diri dengan orang-orang dan pelatih-pelatih terbaik, hal itu menjadikan Anda pribadi dan pemain yang lebih baik. Terima kasih banyak."

Penyerang Inggris itu sebelumnya pernah berbicara tentang hubungan baiknya dengan pelatih asal Portugal tersebut selama pengalaman mereka bersama Tottenham, menyebut bahwa ia menampilkan beberapa pertandingan terbaiknya di bawah kepemimpinannya.

Mourinho pernah menangani Kane di Tottenham antara tahun 2019 dan 2021, dan periode itu menyaksikan kecemerlangan penyerang Inggris tersebut, yang memadukan antara mencetak gol dan menciptakan peluang, sebelum melanjutkan perjalanan profesionalnya bersama Bayern Munich.

Pembicaraan Kane tidak terbatas pada para pelatihnya, karena ia menegaskan bahwa gelar Ballon d'Or-nya merupakan buah dari perjalanan panjang yang tidak lepas dari kesulitan, serta menegaskan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan bahwa ia harus melewati banyak rintangan sebelum mencapai puncak.

Ia berkata di akhir pidatonya: "Perjalanan saya tidak mudah ataupun lurus, saya bukan anak yang langsung sampai ke puncak, saya harus menjalani momen-momen sulit, saya melewati banyak pengalaman dan perpindahan dengan status pinjaman, saya harus berjuang untuk mencapai level terbaik yang saya tampilkan sekarang, dan saya berharap perjalanan saya juga dapat memberikan inspirasi bagi orang lain."







