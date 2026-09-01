Pemain asal Brasil, Raphinha, bintang Barcelona, kini berada di ambang menorehkan sejarah baru bersama Barca, di tengah penampilan istimewa yang ia tunjukkan sejak awal musim ini.

Barcelona menampilkan awal yang memukau untuk musim 2026-2027, dengan mencetak jumlah gol yang sangat banyak. Barca telah menjalani 3 laga di Liga Spanyol sejauh ini, memenangkan semuanya, dan mencetak 12 gol.

Raphinha memuncaki daftar pencetak gol tim dengan koleksi lima gol, disusul Fermin Lopez dengan tiga gol, lalu Lamine Yamal dengan dua gol, dan terakhir Karim Adeyemi dengan satu gol, di samping satu gol bunuh diri.

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Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa penyerang asal Brasil itu menampilkan awal musim yang luar biasa yang bisa saja memecahkan rekor, sebuah pencapaian besar tanpa diragukan lagi.

Raphinha mencetak gol ke gawang Elche (dua gol), Athletic Bilbao (dua gol), dan Rayo Vallecano (satu gol), yang berarti ia menjebol gawang di 3 laga pertama musim ini.

Perlu diketahui bahwa Barcelona sebelumnya telah mencatat 13 kasus pemain yang mencetak gol di tiga laga pertama Liga Spanyol.

Lionel Messi merupakan pemain terakhir yang meraih pencapaian ini pada musim terakhirnya bersama Barcelona (2020-2021), ketika ia mencetak dua gol ke gawang Elche (3-0), dua gol ke gawang Athletic Bilbao (2-3), dan satu gol ke gawang Villarreal (4-0).

Raphinha menantikan pekan berikutnya menghadapi Valencia, pada 6 September ini, di mana ia berharap dapat mencetak gol dan meraih catatan menjebol gawang di 4 pekan pertama Liga.

Angka ini pernah dicapai oleh 3 pemain sebelumnya: Kubala (1953-1954, 8 gol melawan Real Sociedad, Jaen, Valladolid, dan Sporting), Cayetano Re (1964-1965, 5 gol melawan Las Palmas, Atletico Madrid, Deportivo, dan Murcia), serta Cesc Fabregas (2011-2012, 4 gol melawan Villarreal, Real Sociedad, Osasuna, dan Valencia).

Adapun mereka yang mencetak gol di 5 pekan pertama Liga, daftarnya hanya mencakup dua pemain saja: Cesar Rodriguez (1950-1951, dengan 8 gol melawan Real Sociedad, Atletico Madrid, Real Madrid, Murcia, dan Valencia) dan Zlatan Ibrahimovic (2009-2010, 5 gol melawan Sporting, Getafe, Atletico Madrid, Racing, dan Malaga), yang juga merupakan pemain pertama pada penampilan perdananya di Liga Spanyol yang meraih pencapaian ini.

Sejauh ini di abad ini, Messi dianggap sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol di empat laga resmi beruntun di seluruh ajang.

Pada musim 2011-2012, bintang Argentina itu mencetak gol di dua laga leg pergi dan pulang Piala Super Spanyol (3 gol melawan Real Madrid), di Piala Super Eropa (satu gol melawan Porto), dan di laga pembuka Liga Spanyol (dua gol melawan Villarreal).

Dan pada musim 2012-2013, ia mencetak gol di Piala Super Spanyol (dua gol melawan Real Madrid) dan di Liga Spanyol (dua gol melawan Real Sociedad dan Osasuna).

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