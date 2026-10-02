Hamza Abdelkarim telah menjadi fenomena media yang sesungguhnya di Mesir. Kepindahannya ke Barcelona, dan terutama golnya yang pertama bersama timnas senior Mesir, telah mengobarkan harapan negara ini bahwa dirinya akan menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Mesir di masa depan.

Hingga saat ini, Hamza mendapatkan lebih banyak kesempatan bersama timnas Mesir dibandingkan dengan yang ia peroleh di Barcelona, tetapi hal itu merupakan bagian dari rencana yang telah disepakati bersama penyerang muda tersebut, yang menetapkan agar proses perkembangannya di dalam tim utama ditangani dengan sangat hati-hati.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Hamza Abdelkarim akan mendapatkan peran yang lebih besar bersama tim Catalan tersebut, dan tujuannya adalah agar ia bahkan bisa mendapatkan beberapa penampilan sebagai pemain inti sepanjang musim ini.

Rencana Barcelona dan pelatih Flick terhadap Hamza tampak sangat jelas. Klub Catalan itu akan mempertahankannya musim ini demi melanjutkan tahap pembelajaran, dan saat ini belum ada sama sekali gagasan untuk meminjamkannya di masa depan.

Flick dan manajemen sepak bola klub ingin mempertahankan pemain itu tetap berada di dekat mereka, karena keduanya menyadari betul bahwa ia adalah pemain yang bisa dimanfaatkan secara besar-besaran, dan idenya adalah agar ia menjalani tidak kurang dari 10 hingga 15 pertandingan bersama tim utama musim ini.

Hamza Abdelkarim memiliki kemampuan alami yang membuatnya layak bermain di posisi penyerang murni. Ia juga memahami pergerakan menyerang dengan cara yang tiada bandingnya, dan di samping itu, ia memiliki struktur fisik yang kuat serta tendangan yang luar biasa. Para pelatih menilai bahwa ia memiliki spesifikasi yang membuatnya layak menjadi penyerang nomor 9 Barcelona di masa depan.

Berdasarkan kontraknya, Hamza semula dijadwalkan untuk ikut serta dalam masa persiapan tim utama menyambut musim, tetapi masuknya ia ke dalam skuad timnas Mesir untuk tampil di Piala Dunia membuat segalanya berlangsung lebih cepat.

Penyerang itu menarik perhatian bursa transfer, sehingga Barcelona memutuskan untuk tidak hanya mengontraknya secara permanen, tetapi juga memberinya kontrak profesional dengan tim utama yang mencakup klausul penalti bernilai lebih dari 100 juta euro, selain peningkatan dan perpanjangan kontrak.

Namun, masalahnya adalah pemain Mesir itu tidak mendapatkan menit bermain, suatu hal yang dapat menghambat perkembangannya. Meski demikian, Barcelona saat ini lebih memilih agar situasi berlanjut seperti ini, kendati keikutsertaannya akan meningkat secara bertahap.

Hingga kini, ia baru tampil beberapa menit saja melawan Rayo Vallecano di LaLiga, tetapi setelah jeda ia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam kebijakan rotasi.

Hamza memiliki sejumlah tawaran untuk hengkang dengan status pinjaman pada bulan Januari mendatang, tetapi telah disepakati dan diputuskan bahwa pemain itu akan tetap bertahan.



