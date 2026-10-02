Timnas Denmark menelan kekalahan dengan skor 2-4 dari Portugal, pada Kamis malam, dalam laga pekan ketiga UEFA Nations League.

Meski hasil tersebut berpihak kepada tim tamu, salah satu momen paling menjadi perbincangan dalam pertandingan ini adalah aksi penyerang Denmark Rasmus Hojlund, yang melakukan selebrasi ala bintang Portugal Cristiano Ronaldo, setelah berhasil menjebol gawang.

Pada menit ke-53, Hojlund melesat di belakang lini pertahanan Portugal, dan ketika ia berhadapan langsung dengan penjaga gawang, ia menceploskan bola melewati kiper yang maju, hingga bersarang di jala gawang.

Begitu bola masuk ke gawang, penyerang Denmark itu berlari ke sisi lapangan, lalu melompat sambil melakukan selebrasi terkenal yang dikenal dengan nama "Siu", disertai teriakan khas, sebagai isyarat terhadap selebrasi ikonik sang bintang Portugal.

Situs Tribuna menyebutkan bahwa penyerang Denmark itu tidak ragu, setelah pertandingan berakhir, untuk menjelaskan alasan selebrasinya, sekaligus menyampaikan pesan langsung terkait situasi yang kini menyelimuti Cristiano Ronaldo.

Rasmus Hojlund mengatakan, "Saya hanya ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada timnas Portugal, bahwa jika mereka tidak menghargai Cristiano, maka ada banyak orang di seluruh dunia yang terinspirasi olehnya, dan yang masih mengaguminya."

Dengan kata-kata berani tersebut, penyerang Denmark itu menegaskan betapa besar penghargaannya terhadap warisan Cristiano Ronaldo, dan kedudukannya dalam dunia sepak bola.

Ronaldo absen dalam laga melawan Denmark, setelah ia meninggalkan kamp latihan Portugal dengan amarah, menyusul meningkatnya masalah dirinya dengan pelatih Jorge Jesus, akibat minimnya menit bermain.



