Setelah menikahi wanita Maroko: benarkah Roberto Carlos memeluk Islam?

Laporan media Turki mengungkap bahwa legenda sepak bola Brasil, Roberto Carlos, telah memeluk Islam, setelah perjalanan karier yang penuh pencapaian bersama Real Madrid dan timnas Brasil, di samping pengalaman sebelumnya bersama Fenerbahce.

Menurut kabar yang dimuat oleh sejumlah surat kabar Turki, di antaranya Haberler, Roberto Carlos yang berusia 53 tahun memeluk Islam sekitar 4 minggu lalu, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dalam pertemuannya dengan Syekh Jihad Hamadah, salah satu tokoh yang dikenal di kalangan komunitas Muslim di Brasil.

Apa yang terjadi?

Menurut kisah yang beredar, Roberto Carlos telah menjalin komunikasi dengan Syekh Jihad Hamadah sejak beberapa waktu lalu, sebelum mengunjunginya di Brasil sekitar empat minggu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, disebutkan bahwa mantan bintang Real Madrid itu mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan pilihannya untuk memeluk Islam.

Hingga saat ini, menurut informasi yang beredar, belum ada pernyataan langsung dari Roberto Carlos yang menegaskan bahwa ia memeluk Islam, sehingga kabar ini masih berada dalam kerangka klaim yang membutuhkan konfirmasi resmi dari pemain itu sendiri.

Anggota parlemen Turki mengungkap detailnya

Klaim ini semakin menyebar dengan adanya unggahan dari anggota parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, Ali Sahin, yang berbicara tentang pertemuannya dengan sejumlah perwakilan komunitas Muslim di Brasil.

Sahin mengatakan melalui akunnya di platform "X" bahwa ia bertemu dengan Syekh Jihad Hamadah, yang berdomisili di kota Sao Paulo, dalam kunjungannya ke Persatuan Amal Pemuda Muslim Brasil, seraya menyebutkan bahwa Hamadah tergolong dalam daftar 500 tokoh paling berpengaruh di dunia Islam.

Anggota parlemen Turki itu menambahkan bahwa Syekh Hamadah memberitahunya bahwa Roberto Carlos, yang ia gambarkan sebagai salah satu legenda sepak bola Brasil dan dunia serta pernah mengenakan seragam Fenerbahce, telah menjalin komunikasi dengannya sejak lama, sebelum mengunjunginya 4 minggu lalu, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan memilih Islam.

Sahin menyampaikan ucapan selamat kepada Roberto Carlos, seraya mendoakan dirinya dan keluarganya "kehidupan yang penuh kedamaian, kesehatan, dan keberkahan".

Roberto Carlos menikahi wanita Maroko Souhaila Tahiri

Klaim ini muncul setelah beredarnya foto-foto Roberto Carlos yang tengah melangsungkan akad nikah dengan wanita Maroko Souhaila Tahiri melalui platform media sosial.

Sebelumnya, laporan mengungkap pernikahannya dengan wanita Spanyol berdarah Maroko, Souhaila Tahiri, yang merupakan agen pemain berlisensi dari Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dan bekerja di bidang pengelolaan karier profesional para pemain serta proyek-proyek yang berkaitan dengan sepak bola.

Meski foto-foto pesta pernikahan mereka kembali beredar pada 17 Agustus ini, pernikahan mereka bukanlah peristiwa baru, karena informasi mengenainya telah muncul sejak Januari lalu, sebelum pasangan tersebut menggelar upacara pernikahan terbatas pada 25 Juli lalu yang dihadiri oleh anggota keluarga dan sahabat dekat.

Laporan menunjukkan bahwa hubungan Roberto Carlos dan Souhaila Tahiri berawal dalam kerangka profesional, sebelum kemudian berkembang menjadi hubungan pribadi, seiring berlanjutnya kerja sama mereka dalam sejumlah proyek yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis dan karier para pemain antara Brasil dan Eropa.

Roberto Carlos merupakan salah satu bek paling menonjol dalam sejarah sepak bola, setelah menorehkan kejayaannya bersama Real Madrid dan timnas Brasil, sebelum menjalani pengalaman di Turki dengan seragam Fenerbahce, sehingga namanya tetap melekat kuat dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Seiring terus beredarnya kabar tentang keislamannya, konfirmasi resmi dari Roberto Carlos sendiri tetap menjadi penentu untuk memastikan kebenaran kabar ini.