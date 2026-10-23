Bintang asal Argentina, Lionel Messi, kapten klub Amerika Serikat Inter Miami, bersiap untuk segera kembali ke Amerika Serikat setelah kunjungan kilatnya ke Spanyol untuk menerima Penghargaan Putri Asturias bidang Olahraga tahun 2026, di saat perhatian tertuju pada sikapnya terkait kehadiran di acara penganugerahan Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung Senin mendatang.

Messi tiba di kota Oviedo, Spanyol, untuk menerima penghargaan sebagai apresiasi atas perjalanan kariernya di dunia olahraga serta pengaruh sosialnya. Di sana ia bertemu dengan anak-anak dan remaja di istana olahraga, serta menyantap makan malam bersama Raja dan Ratu Spanyol, sebelum bersiap meninggalkan negara tersebut dan kembali ke timnya.

Messi bersiap kembali ke Inter Miami

Kapten Inter Miami itu dijadwalkan segera kembali ke Amerika Serikat, sebagai persiapan menghadapi New York Red Bulls yang dijadwalkan berlangsung Sabtu besok, dalam laga penting bagi timnya yang menempati peringkat kedua di Wilayah Timur dan berupaya melanjutkan persaingan pada fase krusial musim ini.

Pelatih Inter Miami, Kelly Gonzalez, memuji komitmen Messi terhadap tim, menegaskan bahwa sang pemain ingin berada bersama rekan-rekannya dan ambil bagian dalam pertandingan atas kemauannya sendiri.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Gonzalez mengatakan: "Kita harus merasa bangga karena, atas kemauannya sendiri, ia ingin berada di sini dan bermain."

Akankah Messi absen dari El Clasico Barcelona dan Real Madrid?

Dengan kesiapan Messi untuk kembali ke Amerika Serikat demi memenuhi jadwal pertandingan Inter Miami, peluang kehadirannya di El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, yang dijadwalkan Minggu mendatang, tampak kecil, terlebih laga tersebut berlangsung hanya sehari setelah pertandingan timnya melawan New York Red Bulls.

Belum ada informasi yang memastikan niat bintang Argentina itu untuk tinggal di Spanyol demi menghadiri laga panas yang dinanti tersebut, mengingat keterikatannya dengan tim Amerika-nya, sehingga kepulangan cepatnya ke Amerika Serikat menjadi skenario yang paling mendekati.

Lalu bagaimana dengan acara Ballon d'Or?

Di sisi lain, sikap Messi terkait kehadiran di acara penganugerahan Ballon d'Or, yang dijadwalkan Senin 26 Oktober, masih belum menentu hingga saat ini, meski ia masuk nominasi penghargaan tersebut untuk ke-17 kalinya sepanjang kariernya.

Pemain Spanyol Lamine Yamal menjadi salah satu kandidat terkuat peraih penghargaan ini, bersama pemain Inggris Harry Kane dan pemain Prancis Kylian Mbappe, setelah penampilan yang mereka tunjukkan bersama klub masing-masing.

Messi memegang rekor jumlah peraihan Ballon d'Or terbanyak, dengan delapan penghargaan, namun hingga kini belum diumumkan apakah ia akan menghadiri acara tersebut atau cukup mengikuti hasilnya dari jarak jauh, terutama dengan adanya keterikatan olahraganya di Amerika Serikat.