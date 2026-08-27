Pelatih asal Belanda, Marino Pusic, menyamai awalan gemilang pelatih Jerman, Matthias Jaissle, bersama Al Ahli Saudi, setelah membawa sang juara Asia meraih kemenangan 1-0 atas klub Selandia Baru, Auckland FC, Rabu malam, dalam laga pembuka Piala Interkontinental Antarklub 2026.

Pusic memenangi seluruh empat pertandingan yang dijalani tim di bawah asuhannya, sehingga menyamai awalan Jaissle yang terjadi pada musim 2023-2024.

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Menurut surat kabar Saudi, "Arriyadiyah", Jaissle, yang kini menjadi pelatih klub Inggris Newcastle United, mengawali perjalanannya bersama Al Ahli dengan kemenangan dalam empat pertandingan pertama, sebelum kalah pada laga kelima.

Perjalanan yang dihiasi gelar Liga Champions Elite Asia dan gelar Piala Super Saudi itu dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Al Hazem, disusul kemenangan dengan skor yang sama atas Al Khaleej, lalu kemenangan atas Al Akhdoud dengan satu gol tanpa balas, dan atas Al Ta'i dengan dua gol tanpa balas, sementara pada pertandingan kelima pelatih Jerman itu, tim kalah 1-5 dari Al Fateh.

Jaissle mengundurkan diri dari jabatannya sebelum musim ini dimulai dan menandatangani kontrak dengan Newcastle United, yang mendorong klub Al Ahli untuk merekrut Pusic dengan kontrak dua musim.

Pelatih asal Belanda itu membawa tim meraih kemenangan 1-0 atas Al Diriyah pada pembukaan putaran Liga Roshn Saudi, 2-1 atas Al Anwar pada babak 32 besar Piala Raja Penjaga Dua Kota Suci, 4-0 atas Abha pada putaran kedua liga, dan terakhir 1-0 atas Auckland FC dalam laga kualifikasi menuju pertandingan Piala Afrika-Asia-Pasifik pada ajang Piala Interkontinental Antarklub.

Al Ahli akan menghadapi tuan rumah Al Kholood pada Sabtu mendatang, dalam putaran keempat Liga Roshn.

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