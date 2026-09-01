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arbeloa(C)Getty Images

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Setelah menerima syarat, pemain ketiga dari Real Madrid di ambang bergabung dengan Fulham

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
Fulham vs Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier League
A. Arbeloa
Manuel Angel
G. Garcia
Spanyol
Inggris

Arbeloa kata sandi

Fulham semakin dekat untuk merampungkan transfer ketiga mereka dari Real Madrid selama bursa transfer musim panas, setelah mencapai kesepakatan dengan klub ibu kota Spanyol itu untuk merekrut gelandang muda Manuel Angel, atas keinginan pelatih Alvaro Arbeloa, yang terus mendatangkan mantan bakat-bakat asuhannya dari akademi "La Fabrica".

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Fulham telah mencapai kesepakatan penuh dengan Real Madrid untuk memboyong gelandang berusia 22 tahun tersebut.

Romano menambahkan melalui akunnya di platform X, bahwa Real Madrid menyetujui kepindahan pemain itu dengan tetap mempertahankan persentase dari nilai penjualannya di masa depan, di samping hak untuk menyamai tawaran mana pun di masa mendatang jika mereka ingin memulangkannya kembali, sebagai bagian dari syarat-syarat yang ditetapkan klub untuk menyetujui kepergiannya.

Di sisi lain, surat kabar Marca menjelaskan bahwa Manuel Angel telah tiba di ibu kota Inggris, London, untuk menandatangani kontraknya dengan Fulham, sehingga menjadi pemain ketiga yang pindah dari Real Madrid ke klub Inggris tersebut musim panas ini setelah Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, dalam kerangka proyek baru yang dipimpin Arbeloa.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa pada awalnya Arbeloa menempatkan Thiago Pitarch di puncak prioritasnya untuk memperkuat lini tengah, namun kegigihan Jose Mourinho dan Real Madrid untuk mempertahankan pemain itu serta menutup pintu kepergiannya mendorong pelatih Spanyol tersebut mengalihkan perhatiannya kepada Manuel Angel, mantan kapten timnya di tim-tim junior.

LaLiga
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Real Betis
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Fulham
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Surat kabar itu menambahkan bahwa sang pemain menjalani musim panas yang sulit, setelah tersingkir dari perhitungan tim utama selama masa persiapan, dan juga menjauh dari keikutsertaan bersama Castilla, sebelum menemukan peluang baru di Liga Inggris di bawah kepemimpinan pelatih yang mengenal betul kemampuannya.

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