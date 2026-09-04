Seorang mantan pemain sepak bola klub Liverpool lolos dari hukuman penjara setelah vonis dijatuhkan terhadapnya menyusul penetapannya bersalah atas penyerangan terhadap mantan pasangannya dalam sebuah pertengkaran, di mana ia mencabut sejumput rambut korban.

Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", pemain bernama Jordon Ibe yang berusia 30 tahun itu hadir di hadapan Pengadilan Magistrat Croydon pada hari Jumat untuk menerima vonis setelah dinyatakan bersalah atas penyerangan terhadap seseorang dan menyebabkan cedera fisik nyata padanya, di mana pengadilan menjatuhkan denda uang dan hukuman kerja sosial kepadanya.

Kepolisian Metropolitan menegaskan penangkapan mantan pemain tim nasional muda Inggris tersebut di Bandara Luton pada bulan Januari lalu terkait insiden yang terjadi pada bulan Desember, dan tuduhan diarahkan kepadanya pada bulan Februari, sebelum ia mengubah pernyataannya pada bulan Juli dan mengaku bersalah.

BBC menjelaskan bahwa pengadilan pada bulan Juli mendengar rincian pecahnya pertengkaran antara Ibe dan mantan pasangannya, Amy Mason, di kawasan Lambeth, London selatan, ketika ia menuntut pengembalian uang yang menurutnya menjadi utang Ibe kepadanya.

Pengadilan mendengar bahwa ketika Mason menyebut pemain itu sebagai pecandu narkoba, ia menjambak rambutnya dan mencabut sejumput darinya sehingga menyebabkan terdapat bagian tanpa rambut di kepalanya.

Jaringan BBC menyebutkan bahwa Ibe, yang membela dirinya sendiri, mengatakan kepada pengadilan pada hari Jumat bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, seraya menambahkan bahwa ia merasakan penyesalan yang tulus.

Pengadilan menjatuhkan kepadanya perintah kerja sosial selama 12 bulan, menjalankan 80 jam kerja tanpa bayaran, dan 27 hari kegiatan rehabilitasi, di samping mendendanya sebesar 764 poundsterling.

Pemain sayap Inggris ini menjalani masa ini tanpa klub mana pun sejak kepergiannya dari klub Bulgaria, Lokomotiv Sofia, pada bulan Juni.

Pemain itu meniti karier di akademi Charlton Athletic lalu Wycombe Wanderers, sebelum kepindahannya ke Liverpool pada tahun 2012, di mana ia menjalani 58 pertandingan bersama tim utama klub, di samping menjalani masa peminjaman di Birmingham City dan Derby County, sebelum bergabung dengan Bournemouth pada tahun 2016, di mana ia bertahan hingga tahun 2020, mencatatkan 119 pertandingan di Liga Premier Inggris selama dua periodenya di pantai selatan dan di Merseyside.

Ibe turun ke liga amatir pada tahun 2023 ketika bergabung dengan Ebbsfleet United, dan menjalani serangkaian periode singkat di liga-liga divisi bawah sebelum kepindahannya ke Bulgaria pada tahun 2025.



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