Roberto Mancini, pelatih kepala timnas Italia, mengungkapkan kepuasannya setelah kemenangan besar atas Turki dengan skor 4-1 di kandang lawan, Senin, dalam laga pekan kedua Grup Pertama UEFA Nations League.

Timnas Italia meraih kemenangan pertamanya di bawah kepemimpinan Mancini, setelah kalah di kandang sendiri pada pekan pertama dengan skor 2-0 dari Belgia, yang hari ini tersandung menghadapi Prancis dengan skor 0-1.

Mancini menaikkan level tantangan bagi timnya, dan berkata seusai pertandingan: "Sekarang kami akan mencoba membuktikan kelayakan kami di Prancis," di mana ia akan menghadapi timnas Prancis yang sedang di atas angin dengan dua kemenangan (atas Turki dan Belgia) di awal era pelatih kepala mereka Zinedine Zidane.

Mancini melakukan 8 perubahan pada susunan pemain utama hari ini, dan hal itu membuahkan hasil dengan penampilan terbaik pada babak pertama yang disaksikan para pendukung Azzurri sejak beberapa tahun terakhir, di mana mereka unggul 3-0 di Bursa, sebelum menuntaskan tugas pada babak kedua.

Situs Football Italia mengutip pernyataan Mancini kepada kanal RAI Sport: "Kami bermain di lapangan yang permukaannya terpengaruh hujan yang berlangsung sepanjang hari, dan wajar bagi kami untuk memperkirakan adanya reaksi dari Turki. Semua pemain menampilkan pertandingan yang luar biasa."

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Ia menjelaskan penarikan Raspadori di antara dua babak dengan berkata: "Ia mengalami cedera, dan kami khawatir harus menggantinya setelah lima menit di babak kedua, maka kami menggantinya saat jeda."

Ia melanjutkan: "Tim menekan ke depan, menguasai bola, dan mengumpankannya dengan baik. Raspadori menjalankan apa yang kami minta darinya, dan menampilkan pertandingan yang baik."

Berbeda dengan laga melawan Belgia, Italia tampil menonjol menghadapi Turki dengan umpan-umpan cepat satu sentuhan, memberikan gambaran tentang jenis sepak bola yang dijanjikan Mancini sejak kepulangannya.

Pertandingan itu menjadi saksi penampilan perdana bagi Sebastiano Esposito, Caiodi, dan Matteo Ruggeri, yang semuanya masuk dalam susunan pemain utama.

Mancini menutup pembicaraannya dengan berkata: "Mengingat ini adalah pertandingan pertama mereka, mereka menampilkan performa yang baik, jadi kami mengucapkan selamat kepada mereka."

Mancini juga berbicara kepada kanal Sky Sport Italia dan memberikan lebih banyak informasi seputar pendekatannya, dengan berkata: "Saya puas, kami menerapkan pendekatan yang sangat baik di atas permukaan lapangan yang sulit dan berlumpur. Saya sangat senang untuk para pemain ini, karena mereka layak mendapatkannya."