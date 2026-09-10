Ousmane Dembele secara praktis membalas kritik yang mengarah kepadanya musim ini, yakni saat laga timnya menghadapi Slovan Bratislava, pada awal perjalanannya di Liga Champions Eropa.

Ousmane mencetak dua gol dan menciptakan dua assist selama kemenangan besar dengan skor 6/1, sehingga membungkam para pengkritik dan meraih pujian besar meski ditarik keluar setelah 64 menit berlalu.

Setelah diganti pada babak pertama melawan Rennes, absen menghadapi Lille, dan hanya tampil selama dua puluh menit menghadapi Monaco, Ousmane Dembele mengalami awal musim yang cukup fluktuatif hingga malam Rabu.

Namun ia menepis segala keraguan awal dengan penampilan gemilang menghadapi Slovan Bratislava, dan meski tim lawan bukanlah salah satu tim terbaik di turnamen ini, Dembele menunjukkan semangat yang dibutuhkan, melalui pergerakannya, pertukaran posisinya, torehan dua golnya, terbuangnya sejumlah peluang, dan penciptaan dua gol untuk Ferran Torres.

Dalam sebuah wawancara dengan kanal "Canal+" seusai pertandingan, Ousmane menyampaikan pesan kepada pelatihnya Luis Enrique dengan berkata: "Tentu saja. Setelah awal yang cukup sulit di mana saya tidak banyak bermain... saya hanya bermain 20 atau 45 menit, tidak mudah untuk kembali. Hari ini, saya senang, saya memiliki cukup energi untuk bermain 60 menit. Kami harus menang karena kami memulai musim dengan awal yang buruk, dan kami membutuhkan awal yang kuat di Liga Champions Eropa."

Ia melanjutkan: "Kami senang, dan saya juga senang dengan penampilan saya. Kami juga harus naik di klasemen liga, kami harus melanjutkan perjalanan ini."

Ketika ditanya tentang kondisi mentalnya saat ini, di tengah penantiannya atas perpanjangan kontraknya, ia menambahkan: "Baik, ketika saya berada di atas lapangan, saya tidak memikirkan hal itu (perpanjangan kontrak saya). Saya perlu memulihkan kebugaran saya setelah Piala Dunia dan liburan singkat. Saya merasa terus membaik. Saya berharap mendapatkan lebih banyak waktu bermain agar dapat memulihkan ritme saya. Begitu pula dengan tim nasional."

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Ia menyambung: "Mencetak gol, menciptakan gol, dan menang, semua yang saya cintai dalam sepak bola. Awal kami buruk, menghadapi Lens dan di liga juga, kami menderita. Ini adalah malam yang luar biasa, kami harus terus dengan cara ini, dan menjadi lebih ambisius."

Dembele menambahkan: "Kami telah memenangkan Liga Champions Eropa dua kali, dan setiap tim ingin mengalahkan kami. Para pemain baru juga perlu belajar dengan cepat. Kami ingin memenangkan banyak pertandingan dan gelar."