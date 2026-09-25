Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter dalam laga timnas Portugal menghadapi Wales di UEFA Nations League, sebelum ditarik keluar dan digantikan Gonzalo Ramos.

Ronaldo diganti 25 menit sebelum peluit akhir, setelah menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol pada awal babak kedua, ketika ia melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar.

Beberapa saat kemudian, Ronaldo berhasil menempatkan bola ke dalam gawang, namun gol tersebut dianulir karena offside.

Ronaldo menulis, melalui akun media sosialnya, setelah pertandingan, "Langkah pertama telah tercapai. Ayo Portugal".

Surat kabar "A Bola" memuat pernyataan Jorge Jesus, pelatih Portugal, tentang alasan penggantian Ronaldo.

Jesus berkata soal penarikan Ronaldo, "Ini adalah hal yang dituntut oleh situasi pertandingan. Tersisa 25 menit, dan saya membutuhkan pemain yang punya daya untuk melakukan pressing seperti Ramos".

Ia melanjutkan, "Mungkin secara teknis ia tidak memiliki kualitas yang sama seperti Cristiano, tetapi saya tahu bahwa Gonzalo Ramos akan memberi kami kecepatan lebih besar dalam aspek bertahan. Dan itulah yang ia lakukan".

Ia menuturkan, "Melalui memasukkan Gonzalo Ramos, saya mencoba mengurangi tekanan serangan lawan, serta mencegah bek tengah tim lawan naik dan membangun serangan mereka dengan leluasa".

Pelatih Portugal itu menegaskan bahwa ia melihat penurunan tempo dan intensitas permainan pada sejumlah pemain di lini tengah, seperti Ruben Neves.

Ia menjelaskan bahwa masuknya Joao Palhinha bertujuan untuk memberikan keamanan defensif dan keseimbangan taktis, terutama karena lawan memanfaatkan ruang di belakang Ruben Dias dengan kehadiran penyerang kedua, yang menuntut pemain dengan kekuatan fisik dan keunggulan dalam duel bola-bola atas untuk menutup ruang-ruang tersebut dan mengamankan sektor pertahanan hingga peluit akhir.