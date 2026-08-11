Dalam perkembangan baru di internal klub Al Hilal, tampaknya berkas terkait winger asal Brasil, Malcom Filipe, mulai mengarah pada babak akhirnya, meski pemain itu sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya akan bertahan dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi.

Sumber khusus yang dikutip surat kabar "Al Maidan Al Riyadi" Arab Saudi mengungkap bahwa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, telah memberi tahu manajemen Al Zaeem soal penolakannya terhadap kelanjutan Malcom pada musim mendatang, dan meminta agar pemain itu dipasarkan sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Sikap Inzaghi ini bertolak belakang secara langsung dengan pernyataan terbaru Malcom yang membantah semua kabar tentang dekatnya kepergiannya, seraya menegaskan komitmennya terhadap kontraknya dan keinginannya untuk melanjutkan perjalanannya bersama Al Hilal.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Italia itu ingin mendatangkan winger baru dengan spesifikasi teknis yang berbeda, dan bahwa dalam beberapa jam ke depan berkas ini akan diselesaikan, sebagai bagian dari rencana manajemen untuk memperkuat skuad tim dengan lebih dari satu transfer selama bursa yang tengah berlangsung.

Manajemen Al Hilal berupaya memperkuat skuad tim dengan lebih dari satu transfer selama jendela transfer musim panas yang tengah berlangsung, berdasarkan keinginan pihak klub untuk melakukan penguatan pada periode mendatang.

Sejumlah laporan media selama beberapa hari terakhir sempat menyebutkan adanya kesepakatan antara Al Hilal dan klub Al Diriyah terkait kepindahan Malcom, di tengah spekulasi mengenai masa depan pemain itu bersama tim, terutama dengan berbagai perubahan yang tengah dialami Al Zaeem sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Namun Malcom memilih untuk membalas sendiri salah satu unggahan yang membahas kabar kepergiannya melalui platform "X", di mana ia membantah secara langsung kebenaran apa yang sedang beredar, dan menulis: "Berita bohong. Kalian bodoh".

Balasan dari winger asal Brasil itu semakin menambah ketidakjelasan seputar masa depannya, terlebih pembicaraan tentang kepindahannya ke Al Diriyah sempat memanas dalam periode terakhir, sebelum pemain itu menyampaikan pesan yang tegas membantah cerita-cerita tersebut.