Setelah "melampaui ekspektasi", keputusan dari Trabzon soal Mohamed Salah

Staf teknik klub Trabzonspor mengambil keputusan mengenai bintang Mesir Mohamed Salah, setelah penampilan perdananya dengan seragam tim dalam laga menghadapi Kasimpasa.

Surat kabar Turki Haber61 menyebutkan bahwa Mohamed Salah bersiap menjalani laga pertamanya sebagai starter bersama Trabzonspor, di mana ia diperkirakan akan tampil dalam susunan pemain inti melawan Ferencvaros dari Hungaria, Kamis mendatang, pada leg pertama babak play-off kualifikasi Liga Europa.

Salah tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Kasimpasa, setelah masuk pada menit ke-58, dan menampilkan performa yang menuai pujian dari staf teknik, terutama dari sisi fisik dan pergerakan ofensifnya.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa performa Salah dalam penampilan perdananya melampaui ekspektasi, di mana ia menunjukkan keinginan besar untuk membawa bola maju, di samping pergerakannya di dalam kotak penalti dan upayanya yang terus-menerus untuk menjalin permainan dengan rekan-rekannya.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa staf teknik menilai kekompakan Salah dengan para pemain lainnya akan meningkat secara bertahap, di tengah bergabungnya sejumlah besar rekrutan baru selama bursa transfer musim panas, yang membutuhkan lebih banyak waktu dan latihan untuk mencapai pemahaman terbaik di lapangan.

Disebutkan pula bahwa Salah berupaya dalam lebih dari satu momen selama laga melawan Kasimpasa untuk membangun pemahaman dengan penyerang Paul Onuachu, namun sebagian pergerakan belum berjalan sesuai yang diharapkan, dan hal ini diperkirakan staf teknik akan membaik seiring berjalannya waktu.

Surat kabar tersebut menutup dengan menyatakan bahwa keikutsertaan Salah menghadapi Ferencvaros akan menjadi starter sesuai rencana saat ini, dengan staf teknik yang akan menentukan jumlah menit yang akan dimainkan pemain tersebut selama pertandingan berdasarkan kesiapan fisiknya.

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