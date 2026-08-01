Setelah Meïté, Genoa Incar Pemain Baru dari Al-Ittihad

Klub Italia Genoa mengarahkan pandangannya kepada pemain baru dari klub Al-Ittihad, untuk merekrutnya pada periode bursa transfer musim panas saat ini, setelah mereka mendatangkan bek asal Albania Mario Mitaj.

Klub Genoa sebelumnya telah mengumumkan, kemarin Jumat, kesepakatan peminjaman Mitaj hingga akhir musim depan, dengan adanya klausul yang memungkinkan pembeliannya secara permanen setelah masa peminjaman berakhir.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiyah" mengatakan, mengutip jaringan "Sky Sports", bahwa klub Genoa memasukkan penyerang Al-Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, ke dalam daftar incaran mereka untuk direkrut pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Tim yang dipimpin oleh pelatih Italia Daniele De Rossi tengah mencari penguatan skuad dengan penyerang baru pada musim depan, dan bintang Nigeria itu bisa jadi merupakan pilihan yang jatuh untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Ilenikhena bergabung dengan Al-Ittihad pada periode bursa transfer musim dingin lalu, datang dari klub Prancis Monaco, tetapi ia hanya tampil dalam 6 pertandingan resmi, yang selama itu ia tidak berhasil mencetak atau membuat gol satu pun.

Pemain berusia 19 tahun itu memulai kariernya bersama klub Prancis Amiens, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2023, sebelum pindah ke klub Belgia Royal Antwerp, dan dari sana ke Monaco pada 2024, sebelum menginjakkan kakinya di markas "Sang Harimau".

Perlu diketahui bahwa Al-Ittihad hanya memiliki penyerang murni yaitu Youssef En-Nesyri asal Maroko dan Saleh Al-Shehri asal Saudi, yang membuat gagasan melepas Ilenikhena menjadi sangat sulit bagi pelatih Jerman Jens Wissing.