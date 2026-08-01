Goal.com
LiveTiket
Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Meïté, Genoa Incar Pemain Baru dari Al-Ittihad

Transfers
Al Ittihad
Genoa
M. Mitaj
G. Ilenikhena
Saudi Pro League
Serie A
Arab Saudi
Italia
Albania
Prancis

Bek asal Albania telah menyelesaikan kepindahannya ke klub Italia itu: siapa yang akan menyusul?

Klub Italia Genoa mengarahkan pandangannya kepada pemain baru dari klub Al-Ittihad, untuk merekrutnya pada periode bursa transfer musim panas saat ini, setelah mereka mendatangkan bek asal Albania Mario Mitaj.

Klub Genoa sebelumnya telah mengumumkan, kemarin Jumat, kesepakatan peminjaman Mitaj hingga akhir musim depan, dengan adanya klausul yang memungkinkan pembeliannya secara permanen setelah masa peminjaman berakhir.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiyah" mengatakan, mengutip jaringan "Sky Sports", bahwa klub Genoa memasukkan penyerang Al-Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, ke dalam daftar incaran mereka untuk direkrut pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Tim yang dipimpin oleh pelatih Italia Daniele De Rossi tengah mencari penguatan skuad dengan penyerang baru pada musim depan, dan bintang Nigeria itu bisa jadi merupakan pilihan yang jatuh untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Ilenikhena bergabung dengan Al-Ittihad pada periode bursa transfer musim dingin lalu, datang dari klub Prancis Monaco, tetapi ia hanya tampil dalam 6 pertandingan resmi, yang selama itu ia tidak berhasil mencetak atau membuat gol satu pun.

Club Friendlies
Leicester City crest
Leicester City
LEI
Genoa crest
Genoa
GEN
AFC Champions League Elite Qualification
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Pemain berusia 19 tahun itu memulai kariernya bersama klub Prancis Amiens, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2023, sebelum pindah ke klub Belgia Royal Antwerp, dan dari sana ke Monaco pada 2024, sebelum menginjakkan kakinya di markas "Sang Harimau".

Perlu diketahui bahwa Al-Ittihad hanya memiliki penyerang murni yaitu Youssef En-Nesyri asal Maroko dan Saleh Al-Shehri asal Saudi, yang membuat gagasan melepas Ilenikhena menjadi sangat sulit bagi pelatih Jerman Jens Wissing.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google