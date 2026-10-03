Dayot Upamecano, bek timnas Prancis dan Bayern Munich, meninggalkan pemusatan latihan "Les Bleus" dan kembali ke Jerman, setelah dilarang tampil pada laga menghadapi Belgia yang dijadwalkan Senin mendatang.

Upamecano menerima kartu merah dalam laga antara Prancis dan Italia, yang berlangsung kemarin Jumat dan berakhir imbang 1-1, setelah ia mendapatkan kartu kuning kedua, sehingga ia harus absen dari pertandingan berikutnya menghadapi Belgia.

Bek Bayern Munich itu sebelumnya tampil gemilang selama 80 menit pertandingan, sebelum mengalami menit-menit sulit di akhir laga akibat kartu merahnya.

Upamecano kembali ke tempat tinggal timnas Prancis di Clairefontaine bersama rekan-rekannya pada larut malam Jumat, sebelum manajemen timnas memutuskan untuk mengembalikannya kepada klubnya, mengingat ia terkena sanksi larangan bermain dan tidak dapat tampil pada laga menghadapi Belgia, menurut pernyataan resmi.

Hal ini terjadi setelah Kylian Mbappe dan Ibrahima Konate, duo Real Madrid, keluar dari daftar timnas Prancis selama pemusatan latihan kali ini akibat cedera.