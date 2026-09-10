Setelah masuk nominasi Ballon d'Or, pengakuan mengejutkan dari Sadio Mane

Bintang Al-Nassr asal Senegal, Sadio Mane, mengungkapkan kegembiraan besarnya atas masuknya namanya dalam daftar nominasi penghargaan Ballon d'Or 2026. Namun pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa ada sejumlah pemain yang telah menampilkan performa istimewa dan layak masuk dalam daftar tersebut, terutama dari kompetisi Liga Roshn Saudi.

Majalah "France Football" pada hari Selasa 8 September telah mengumumkan daftar 30 nominasi penghargaan Ballon d'Or, yang menyaksikan kehadiran dua pemain dari Liga Roshn, yaitu Mane, setelah kontribusinya dalam mengantarkan Al-Nassr meraih gelar liga, dan Julian Quinones, top skor kompetisi sekaligus bintang Al-Qadsiah musim lalu.

Baca juga: Video: Al-Malki melancarkan serangan kepada Donis: Mengapa kau tidak memasukkanku ke timnas?

Mane mengatakan dalam pernyataannya melalui platform "Thmanyah" tentang perasaannya setelah mengetahui nominasinya untuk penghargaan tersebut: "Perasaannya tak dapat dipercaya! Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para suporter, dan tentu saja kepada para jurnalis."

Mane mengakui bahwa beberapa nama bisa saja hadir dalam daftar itu, ia berkata: "Saya tahu ada banyak pemain yang bisa saja hadir dalam daftar, tentu saja, terutama dari Liga Roshn Saudi, tetapi inilah hasil pemungutan suara, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Sayap asal Senegal itu menegaskan bahwa sekadar masuk dalam persaingan Ballon d'Or tidak akan membuatnya puas dengan apa yang telah diraihnya, seraya menekankan keinginannya untuk terus berkembang, katanya: "Saya akan berupaya untuk terus melangkah maju, dan tentu saja menjadi semakin baik dan lebih baik lagi."

Pernyataan Mane muncul setelah pertandingan pertamanya sejak pengumuman nominasinya untuk penghargaan tersebut, di mana ia memimpin Al-Nassr meraih kemenangan atas Abha dengan skor 2-1, dalam laga yang ia sebut sangat penting, terutama setelah kekalahan dari Al-Ittihad dengan skor yang sama pada pekan sebelumnya, yang merupakan kekalahan pertama tim tersebut sepanjang musim.

Mane menjelaskan bahwa kemenangan atas Abha adalah respons yang dibutuhkan Al-Nassr, seraya menegaskan bahwa meraih tiga poin adalah tujuan terpenting, meskipun ia mengakui adanya beberapa kesalahan selama babak kedua, di antaranya kehilangan bola dan umpan-umpan yang tidak akurat.

Ia menunjukkan bahwa kelelahan, tingginya suhu udara, dan padatnya jadwal pertandingan memengaruhi konsentrasi para pemain selama beberapa periode laga, tetapi ia menekankan bahwa tim memiliki kualitas yang memungkinkannya menampilkan performa yang lebih baik, seraya menegaskan bahwa kerja keras akan terus berlanjut demi menghindari kesalahan-kesalahan ini pada pertandingan mendatang.