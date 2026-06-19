Setelah malam yang sempurna... kabar buruk mengacaukan rencana Inggris

Staf teknis tim nasional Inggris sedang merasa cemas mengenai kesiapan pemain sayap Manchester United, Marcus Rashford, menjelang pertandingan mendatang “The Three Lions” melawan tim nasional Ghana; setelah ia mengalami nyeri pada otot paha belakang.

Bintang berusia 28 tahun itu tampil gemilang sebagai pemain pengganti dalam kemenangan telak Inggris atas Kroasia dengan skor 4-2 pada Rabu lalu, di mana ia berhasil mencetak gol keempat untuk timnya. Namun, ia langsung mengeluhkan kram pada otot paha belakangnya segera setelah pertandingan usai, menurut laporan surat kabar Inggris "The Sun".

Akibat rasa sakit tersebut, Rashford absen dari pertandingan persahabatan yang dilakoni para pemain cadangan lainnya pada Kamis kemarin melawan tim AS Sporting Kansas City, yang dimenangkan timnas Inggris dengan skor 5-1.

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, berharap cedera Rashford tidak serius, dan ia dapat kembali berlatih bersama tim besok, Sabtu; karena sang pemain berambisi bersaing untuk posisi starter dalam susunan pemain, menggeser pemain baru Barcelona, Anthony Gordon, yang lebih dipilih pelatih dalam laga pertama melawan Dallas sebelum digantikan oleh Rashford pada menit ke-72. Rashford kemudian menampilkan performa menyerang yang luar biasa yang meningkatkan efektivitas tim di babak kedua dan diakhiri dengan gol internasional ke-19 dalam kariernya yang telah berlangsung selama 73 pertandingan, sekaligus menjadi gol pertamanya setelah puasa gol selama sembilan pertandingan internasional.

Di sisi lain, Tuchel memberi para pemain tim nasional satu hari istirahat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga serta teman-teman mereka yang ikut bepergian ke Kota Kansas, sementara beberapa pemain memilih untuk tetap sendirian di hotel tempat mereka menginap guna fokus dan mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua yang mungkin akan menentukan kelolosan resmi mereka.

Pertandingan persahabatan tertutup melawan tim Amerika Serikat tersebut menampilkan penampilan gemilang dari penyerang Ivan Tony yang mencetak tiga gol (“hat-trick”), dalam pertandingan yang dimainkan dalam dua babak, masing-masing berdurasi 25 menit, dan menampilkan para pemain yang tidak tampil saat melawan Kroasia. Morgan Rogers dan Ollie Watkins mencatatkan nama mereka dalam daftar pencetak gol, bersama dengan Eberechi Eze, Dan Burn, Mark Joyhi, Kobe Maino, dan Jarell Quansah.

Perlu dicatat bahwa laga uji coba Inggris menjelang Piala Dunia mendatang akan berlangsung melawan Ghana pada Selasa depan, dalam pertandingan yang akan diselenggarakan di kota Boston, Amerika Serikat.