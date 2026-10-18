Barcelona bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions, dengan Hansi Flick berupaya memberikan waktu yang cukup bagi para pemainnya untuk pulih, setelah perjalanan pulang yang melelahkan dari Sevilla yang diwarnai keterlambatan dan gangguan akibat cuaca buruk.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", kepulangan Barcelona dari Sevilla, setelah kemenangan besar atas Real Betis, berubah menjadi perjalanan yang menguras tenaga, meski tim berharap bisa memulai pekan besar ini dengan suasana positif.

Rencananya, delegasi tim Catalan akan kembali ke ibu kota Catalunya langsung setelah pertandingan, namun cuaca buruk mengubah perjalanan yang seharusnya tenang itu menjadi malam panjang penuh penantian dan perubahan rencana.

Akhirnya, Hansi Flick dan para pemainnya bisa terbang pada Minggu siang, dan tiba di Barcelona setelah pukul dua siang.

Pelatih asal Jerman itu pun memutuskan untuk membatalkan sesi latihan yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul sebelas pagi di pusat olahraga Joan Gamper.

Begitu para pemain sampai di Catalunya, mereka akan menjalani latihan pemulihan ringan dan singkat di dalam ruang gym di fasilitas klub, sebelum kembali ke rumah untuk beristirahat, tanpa menjalani latihan apa pun di lapangan.

Hal ini terjadi di tengah padatnya jadwal pertandingan, karena kondisi darurat yang dialami tim sepanjang akhir pekan membuat pengelolaan beban fisik dan tenaga para pemain menjadi semakin penting.

Barcelona hanya akan bisa menjalani satu sesi latihan dengan kualitas yang baik sebelum laga yang dinanti melawan Paris Saint-Germain, yang dijadwalkan berlangsung Selasa malam di Liga Champions.

Sesi latihan tersebut akan digelar di stadion tim Paris itu sendiri, mulai pukul setengah tujuh malam pada hari Senin, dengan 15 menit pertama terbuka untuk media.

Meski laga yang akan datang terasa berat, Flick memprioritaskan pemulihan kondisi fisik para pemainnya secara optimal, alih-alih berfokus pada persiapan taktis.

Akan ada waktu setelahnya untuk menganalisis penampilan tim yang diasuh Luis Enrique, yaitu di hotel tempat delegasi menginap.

Istirahat setelah kelelahan

Setelah delegasi Barcelona dan tim kepelatihan kembali dari Prancis, tim akan mendapatkan periode istirahat penting dari beratnya perjalanan dan mobilitas, karena klub Catalan itu akan menjalani tiga pertandingan berturut-turut di Stadion Spotify Camp Nou, melawan Real Madrid, Alaves, dan Aston Villa, sebelum kembali bepergian pada Minggu, 8 November, untuk menghadapi Atletico Madrid dalam pekan ke-12 Liga Spanyol musim 2026-2027.

Dari Turki ke Paris, melewati Sevilla, penderitaan Barcelona bertambah karena masalah terkait pesawat, sehingga hari-hari terakhir menjadi sangat melelahkan bagi tim Catalan.

Namun demikian, tim terus mengalahkan para rivalnya di dalam lapangan dengan selisih yang jelas dan tanpa ampun.

Pada hari Selasa, Barcelona akan menjalani ujian terpenting hingga saat ini, ketika bertandang ke Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes.

Meski hasil pertandingan tidak akan berpengaruh pada posisi kedua tim di fase ini, laga tersebut akan menjadi tolok ukur penting untuk menentukan apakah Barcelona saat ini benar-benar mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Champions.



