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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
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Setelah malam Real Madrid, Racing terancam denda akibat ulah mengejutkan para suporternya

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Musibah tak pernah datang sendirian

Klub Racing Santander terancam denda hingga 602 euro, setelah salah seorang suporter melemparkan pemantik api dari tribune saat laga melawan Real Madrid, yang berakhir dengan kemenangan tiga gol tanpa balas untuk tim tamu, dalam ajang Liga Spanyol.

Menurut laporan wasit Jose Luis Munuera Montero, insiden itu terjadi pada menit ke-78, usai tinjauan teknis Video Assistant Referee (VAR) atas sebuah situasi yang menunjukkan kemungkinan adanya sentuhan tangan terhadap Aurelien Tchouameni di dalam kotak penalti, sebelum wasit memutuskan untuk tidak memberikan tendangan penalti.

Laporan itu menyebutkan diaktifkannya tahap pertama dari protokol pelemparan benda, setelah pemantik api jatuh di dekat asisten wasit kedua tanpa mengenainya, disertai pengumuman insiden tersebut melalui pengeras suara di stadion.

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol dijadwalkan akan mengeluarkan keputusannya terkait insiden ini pada hari Rabu, namun laporan resmi cenderung mengarah pada penerapan Pasal 117 dalam regulasi, yang berkaitan dengan gangguan ringan terhadap jalannya pertandingan, dan menetapkan pengenaan denda hingga 602 euro kepada klub yang bertanggung jawab atas insiden semacam ini.

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