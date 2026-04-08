Setelah Maghrib... Barcelona menerima tawaran menggiurkan dari Korea Selatan

Menurut laporan media Spanyol, FC Barcelona menerima tawaran menggiurkan dari Korea Selatan pada hari Rabu ini, yang berpotensi mendatangkan keuntungan finansial yang besar.

Popularitas FC Barcelona semakin meningkat di kancah global, dan bukti terbaiknya adalah semakin banyaknya tawaran yang diterima klub untuk bertanding dalam laga persahabatan di seluruh dunia, dengan imbalan finansial yang besar.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", tawaran terbaru yang diterima klub adalah untuk bertanding dalam pertandingan persahabatan di Korea Selatan, dengan imbalan antara 9 hingga 10 juta euro.

Namun, hal ini menimbulkan tantangan berupa perjalanan jarak jauh hanya untuk satu pertandingan, terutama musim panas ini di mana tidak akan ada tur Asia, melainkan kamp pelatihan yang direncanakan diadakan di St. George's Park, milik Asosiasi Sepak Bola Inggris, dekat Birmingham.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Barcelona sedang mempertimbangkan tawaran-tawaran kuat lainnya untuk menggelar pertandingan persahabatan, dengan menyebutkan adanya tawaran resmi dari Peru yang dapat ditandatangani kapan saja, dengan nilai antara 7 hingga 8 juta euro. Selain itu, ada tawaran lain yang kurang serius dibandingkan tawaran dari Peru, untuk menggelar pertandingan serupa di Maroko, dengan nilai sekitar 5 juta euro.

Selain itu, klub Catalan tersebut menerima tawaran lain untuk menggelar pertandingan persahabatan musim panas ini, pada 1 Agustus mendatang, melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona.

Pilihan ini menarik mengingat kekuatan tim Napoli, yang akan memungkinkan tim Hans Flick menguji kemampuannya dalam lingkungan kompetitif beberapa minggu sebelum dimulainya La Liga.

(Baca juga)... Bellingham dan Pitarch... Siapa yang lebih baik untuk skema Real Madrid?