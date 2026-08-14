Setelah lebih memilih Real Madrid, Diomande mengejutkan Liverpool dengan pengakuan terus terang

Yan Diomande, yang baru saja bergabung dengan skuad Real Madrid, memberi sinyal bahwa mimpinya bukanlah pindah ke Liverpool.

Jaringan "Liverpool Echo" menyebutkan bahwa raksasa Inggris itu siap membayar 86 juta pound sterling kepada Leipzig demi mendapatkan Diomande.

Namun, Leipzig menilai harga sang pemain lebih dari 100 juta pound sterling, sehingga Liverpool pun mundur setelah terungkap bahwa Diomande lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain, sang juara Eropa.

Tetapi setelah terungkap bahwa Paris Saint-Germain juga tidak akan membayar jumlah yang diminta Leipzig, Real Madrid bergerak untuk menyambar pemain muda tersebut pada awal bulan ini, dalam kesepakatan yang nilainya mencapai maksimal 120 juta pound sterling.

Dan kini, tersiar kabar bahwa Diomande memang bermimpi, dalam segala kondisi, untuk pindah ke Stadion Santiago Bernabeu pada akhirnya.

Michael Yormark, salah satu pendiri agensi Roc Nation, yang mewakili Diomande, mengatakan, "Nathan Campbell, agen Diomande, duduk bersama pemain asal Pantai Gading itu, dan mereka membicarakan mimpi serta ambisinya."

Diomande menegaskan, sebagaimana disebutkan Yormark, "Aku ingin menjadi pemain terbaik di dunia, aku ingin memenangkan Ballon d'Or, dan aku ingin memenangkan gelar-gelar. Selain itu, mimpi terbesarku selalu adalah bermain untuk Real Madrid."

Yormark menjelaskan, "Kami harus menyusun rencana yang tepat untuk mewujudkan mimpinya. Kami membentuk tim di sekitar pemain muda ini. Kesepakatan ini juga merupakan momen besar bagi kami semua. Kami mengambil seorang pemuda ambisius dan mengubah ambisinya menjadi kenyataan."

Campbell, kepala divisi rekrutmen bakat sepak bola global di Roc Nation, mengatakan dalam pernyataan kepada situs SportsBoom.co.za, "Kesepakatan bersejarah dengan Real Madrid ini adalah bukti dari etos kerja luar biasa yang dimiliki Yan."

Ia menekankan, "Kami tidak bisa lebih bangga lagi atas kontribusi kami dalam merampungkan transfer terbesar bagi pemain Afrika dalam sejarah sepak bola."