Bintang Brighton, Pascal Gross, mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara terbaik, setelah melanjutkan ketajamannya dengan gol baru di Liga Primer Inggris, dalam pertandingan menghadapi Brentford pada pekan kesepuluh Premier League, Minggu malam.

Gross memberikan keunggulan 2-1 bagi timnya sebelum babak pertama berakhir, saat ia mencetak gol kedua tim dari titik penalti pada menit ke-42, setelah Diego Gomez membuka skor untuk tuan rumah pada menit ke-15, dan Igor Thiago menyamakan kedudukan untuk Brentford pada menit ke-23.

Gross menyamai pencapaian kompatriotnya asal Jerman, Mesut Ozil, sehingga keduanya menjadi pemain Jerman dengan kontribusi gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Primer Inggris, dengan torehan 87 kontribusi masing-masing.

Jaringan statistik "Opta" mencatat pencapaian ini, menjelaskan bahwa Gross telah mencetak 35 gol dan memberikan 52 assist, sehingga menyamai Ozil, mantan bintang Arsenal, yang mencetak 33 gol dan menyumbang 54 umpan matang.

Gross tampil dalam seluruh pertandingan Brighton sejak awal musim, di mana ia mencetak 4 gol dan menyumbang 6 assist.

Menurut data Transfermarkt, gol terakhir yang dicetak Ozil dengan seragam Arsenal di Premier League tercatat pada 16 Februari 2020 dalam kemenangan empat gol tanpa balas atas Newcastle, kemudian ia menutup kontribusi golnya bersama Arsenal beberapa hari setelahnya dengan sebuah assist dalam kemenangan 1-0 atas West Ham pada 7 Maret.

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