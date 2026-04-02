Setelah langkah Brasil... Penentuan tanggal kembalinya Rafeina ke Barcelona

Barcelona kembali menggelar latihan pada hari Kamis ini, setelah sehari istirahat, dengan kembalinya para pemain internasionalnya ke sesi latihan, sebagai persiapan menghadapi Atlético Madrid di La Liga dan Liga Champions.

Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid sebanyak tiga kali dalam 10 hari, dimulai dari laga pada Sabtu mendatang di pekan ke-30 La Liga.

Pemain Brasil Raphinha tidak hadir di fasilitas latihan, dan striker yang mengalami cedera saat membela timnas negaranya itu diperkirakan akan tiba di Barcelona dalam beberapa jam ke depan, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa klub memperkirakan ia akan bergabung dengan tim untuk memulai program rehabilitasinya selama akhir pekan (Sabtu atau Minggu).

Rafinha telah memulai program rehabilitasinya untuk pulih dari cedera otot paha kanan di Brasil, dan Barcelona telah memberinya izin untuk memulai rehabilitasi di sana dari cedera yang akan membuatnya absen dari lapangan selama lima minggu.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, hari ini dapat mengandalkan sisa pemain internasionalnya (di mana 15 pemain Barcelona dipanggil ke tim nasional mereka selama periode ini), sebagai persiapan menghadapi Atletico Madrid.

Pelatih asal Jerman itu akan dapat mengandalkan duo Jules Koundé dan Alejandro Balde, yang telah berlatih bersama tim selama beberapa hari dan pulih dari cedera mereka.

Pemain internasional Prancis tersebut mengalami cedera otot paha belakang di kaki kirinya sejak 4 Maret, sementara bek kiri tersebut mengalami cedera di bagian bawah otot paha belakang kaki kirinya, dan diperkirakan masa pemulihannya akan memakan waktu satu bulan.

Di sisi lain, pemain asal Belanda Frenkie de Jong masih berlatih di gym dan tidak akan bisa bermain dalam laga melawan Atlético Madrid, karena ia sedang memulihkan diri dari cedera yang dialaminya pada akhir Februari lalu. Ia tidak berlatih bersama rekan-rekannya hari ini, namun kemungkinan besar akan bergabung dengan tim besok, namun hal ini masih belum pasti, dan akan bergantung pada kondisinya.