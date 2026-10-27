Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat China atas nama liga, menyusul pernyataan kontroversial Kylian Mbappe terkait sebuah gambar yang mengejek pemimpin China.

Tebas menyatakan penyesalannya atas kekecewaan dan rasa tersinggung yang ditimbulkan oleh ucapan pemain tersebut, seraya menegaskan bahwa liga tengah bekerja sama dengan para mitranya di China untuk mengatasi krisis ini.

Tebas mengatakan, dalam pesan yang ia unggah melalui akunnya di platform X: "Kami menyadari kerugian yang ditimbulkan oleh masalah ini, dan atas nama La Liga Spanyol, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus kepada rakyat China".

Tebas menyoroti dampak yang mungkin timbul dari insiden ini bagi sepak bola Spanyol secara keseluruhan, dengan menjelaskan: "Kami tidak bisa membiarkan tindakan individu merusak hubungan ini atau merugikan lebih dari 20 klub yang berpartisipasi dalam kompetisi profesional kami, selain jutaan penggemar China".

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Presiden La Liga Spanyol mengenang ikatan yang telah dibangun liga dengan negara Asia tersebut selama bertahun-tahun, dengan menjelaskan bahwa hubungan ini dibangun atas dasar rasa hormat, kepercayaan, dan kerja sama dengan otoritas China, lembaga-lembaga olahraga, dan perusahaan penyiaran televisi, di samping jutaan pengikut sepak bola Spanyol.

Komunikasi dengan para mitra China

Tebas menegaskan bahwa La Liga Spanyol telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangani situasi ini, tanpa mengungkap sifat langkah-langkah tersebut dalam pesannya, seraya berkata: "Kami mengambil tindakan yang tersedia bagi kami, dan bekerja secara langsung dengan para mitra kami serta pihak-pihak terkait di China untuk mengatasi krisis ini".

Pesan tersebut juga memuat penegasan yang jelas mengenai kuatnya ikatan dengan China, rakyatnya, dan lembaga-lembaganya, di mana Tebas berkata: "Komitmen kami terhadap China, rakyatnya, dan lembaga-lembaganya sangatlah kokoh. Satu insiden individu tidak boleh dibiarkan merusak hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun".