Perubahan di jajaran manajemen klub Al Nassr Arab Saudi terus berlanjut, sebagai upaya menata ulang situasi setelah krisis keuangan yang menghantam klub dalam periode terakhir, yang berdampak pada berbagai aspek, baik administratif maupun olahraga, menjelang dimulainya musim baru.

Tumpukan utang yang diperkirakan mencapai sekitar 800 juta riyal Saudi telah menciptakan kenyataan baru di dalam klub, di mana prioritas kini beralih pada penyelesaian kondisi keuangan, dan hal itu berimbas langsung pada langkah-langkah manajemen selama periode transfer musim panas saat ini.

Meskipun Al Nassr telah mencapai kesepakatan dengan pemain Portugal Samu Costa, pemain Real Mallorca Spanyol, transaksi tersebut belum juga rampung hingga kini, di tengah keterbatasan finansial yang dihadapi klub, sementara manajemen lebih memilih untuk fokus pada urusan internal, yang paling menonjol adalah perpanjangan kontrak Abdulrahman Ghareeb sebelum musim dimulai.

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Dalam langkah baru sebagai bagian dari rencana pemangkasan pengeluaran dan restrukturisasi kerja administratif, manajemen Al Nassr memutuskan untuk membatasi kewenangan finansial jajaran eksekutif saat ini, yang mencakup Direktur Olahraga asal Portugal Simao Coutinho, serta José Semedo selaku direktur perekrutan, guna mengendalikan pengeluaran pada tahap mendatang.

Jurnalis Abdulaziz Al Osaimi juga mengungkap keputusan lain di dalam klub, yaitu pemberhentian Luis Paravita asal Portugal dari keanggotaan dewan direksi dan keanggotaan komite eksekutif, sebuah langkah yang mendapat perhatian luas di kalangan suporter Al Nassr.

Keputusan ini memiliki makna khusus, sebab Paravita dianggap sebagai perwakilan bintang Portugal Cristiano Ronaldo di dalam dewan direksi Al Nassr, sehingga ia menjadi nama terbaru yang meninggalkan panggung, di saat klub tampak melangkah menuju penataan ulang struktur administratifnya secara menyeluruh, demi mencari jalan keluar dari krisis keuangannya dan memulihkan stabilitasnya sebelum musim dimulai.