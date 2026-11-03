Setelah krisis China, jurnalis Prancis: Ada konspirasi untuk menjatuhkan Mbappe

Jurnalis Prancis, Daniel Riolo, memberikan pembelaan kuat terhadap bintang Prancis Kylian Mbappe, dengan memuji ketangguhan mentalnya dan kemampuannya melewati pekan yang sangat sulit bersama Real Madrid, menyusul kontroversi besar yang ia picu di China akibat sebuah gambar sindiran yang diunggah sang penyerang yang memuat candaan tentang pemimpin China, Mao Zedong, di samping reaksi-reaksi yang mengikuti kegagalannya meraih Ballon d'Or.

Riolo memuji kekuatan mental yang ditunjukkan Mbappe dalam menghadapi krisis ini, saat tampil dalam program "L'After Foot" di radio Prancis "RMC", dengan mengatakan: "Tentu saja kita harus menyoroti kisah yang sepenuhnya absurd itu, yang muncul langsung setelah gala Ballon d'Or. Mbappe menunjukkan ketangguhan mental yang jauh melampaui rata-rata normal. Melewati hal seperti ini sama sekali tidak mudah, karena memiliki dimensi politik dan diplomatik, dan beban yang sangat besar ditaruh di pundaknya, lalu beberapa hari kemudian ia menampilkan performa seperti yang ia lakukan kemarin, meskipun menghadapi tim yang sederhana. Ini menegaskan bahwa kita berhadapan dengan sosok yang benar-benar kuat."

Riolo menyoroti kebangkitan kuat Mbappe, meski menghadapi tekanan yang menimpanya, setelah ia mencetak gol ke gawang Racing Santander.

Namun jurnalis Prancis itu menegaskan bahwa tekanan yang dialami Mbappe tidak akan berhenti selama masalah yang sesungguhnya belum ditangani, yang menurut keyakinannya berupa adanya sebuah rencana atau konspirasi yang menargetkan penyerang Real Madrid itu.

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Terkait hal ini ia berkata: "Kita sebenarnya sudah tahu itu, tapi kisah seperti ini... ia belum pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Apa yang terjadi di Swedia sangat serius, karena ia dituduh melakukan pemerkosaan, sebelum akhirnya kantor kejaksaan, setelah penyelidikan yang berlangsung selama dua bulan, menyimpulkan tidak adanya tindak pidana. Tapi apakah kalian menyadari apa yang sedang terjadi? Sering dikatakan bahwa segala hal yang mengelilingi Mbappe itu tidak masuk akal, tapi kisah ini mendekati batas ekstrem, perkara ini benar-benar gila."

Riolo menambahkan, sembari menegaskan keheranannya atas besarnya reaksi terhadap sang pemain: "Semua tuduhan ini dilontarkan kepada Mbappe berdasarkan sebuah potongan video yang berasal dari beberapa bulan lalu, lalu datang reaksi keras dari China yang begitu saja memutuskan untuk tidak menyiarkan pertandingan-pertandingan, ini adalah hal yang sepenuhnya tidak masuk akal. Apa yang terjadi di Swedia juga tidak masuk akal, dan hingga hari ini kita sama sekali tidak tahu apa pun tentang kasus itu. Maksud saya kasus itu tidak membuahkan hasil apa pun. Apakah kalian melihat apa yang dihasilkannya? Apakah masih ada orang yang percaya bahwa tidak ada konspirasi yang menargetkan untuk menjatuhkannya?"

Ia melanjutkan dengan bertanya: "Apakah kalian benar-benar menganggap pembicaraan tentang konspirasi hanya sekadar teori? Potongan video yang muncul setelah tiga bulan, dan apa yang terjadi di Swedia... ada terlalu banyak kebetulan, sungguh."