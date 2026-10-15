Badai cedera terus menghantam skuad Al Nassr, menyusul kemenangan terakhir mereka atas Nasaf Qarshi dari Uzbekistan di Liga Champions Asia Elite.

Al Nassr menang 3-1 atas Nasaf dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Senin lalu, dalam pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Laga itu diwarnai cedera yang dialami dua pemain Prancis, Kingsley Coman dan Mohamed Simakan, yang menyebabkan keduanya absen dari sesi latihan bersama skuad ibu kota pada Rabu kemarin.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa ada pemain ketiga yang absen dari latihan, yaitu pemain muda Rakan Al Ghamdi yang sebelumnya dijadwalkan kembali mengikuti latihan bersama tim pada Kamis ini.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 NEO

Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu kembali merasakan nyeri di bagian lututnya yang cedera, sehingga kembalinya ia ditunda hingga awal November mendatang.

Al Ghamdi sebelumnya mampu mencuri perhatian saat tampil bersama tim utama Al Nassr, dalam kekalahan 0-4 dari Al Ain Uni Emirat Arab, pada pekan pertama fase liga Liga Champions Asia Elite.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr sedang bersiap menghadapi Neom pada Selasa mendatang di Stadion Al Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn.