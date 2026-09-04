Otoritas Sepakbola Eropa menjatuhkan sanksi berat kepada duo Fenerbahce, Mason Greenwood dan Mattheo Guendouzi, terkait insiden dan provokasi yang mewarnai laga leg kedua melawan Olympique Lyon. Sanksi tersebut juga menimpa dua klub, Turki dan Prancis.

Menurut surat kabar Spanyol "As", komite pengawasan, etika, dan disiplin UEFA menghukum kedua pemain tersebut, di mana salah satunya akan absen pada awal perjalanan Fenerbahce di Liga Champions setelah absen selama 18 tahun, mengingat tim itu akan menghadapi Roma kemudian Aston Villa.

Mattheo Guendouzi menjadi pihak yang paling terdampak oleh sanksi ini, karena ia dijatuhi denda sebesar 50 ribu euro serta larangan bermain untuk total empat pertandingan pada kompetisi klub di bawah naungan UEFA yang seharusnya ia berhak berpartisipasi di dalamnya, akibat menghina orang lain yang hadir dalam pertandingan, memprovokasi suporter, dan melanggar kaidah dasar perilaku.

Larangan bermain bagi Guendouzi untuk dua dari empat pertandingan tersebut berlaku dengan masa percobaan selama satu tahun, terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Pemain Fenerbahce itu sebelumnya terlibat cekcok dengan suporter Prancis dan memprovokasi mereka, setelah tim Turki tersebut berhasil lolos ke babak berikutnya menyusul kemenangan atas Olympique Lyon di kandang lawan.

Sementara itu, Mason Greenwood menerima denda sebesar 30 ribu euro, ditambah sanksi larangan bermain satu pertandingan dengan penangguhan, yakni bersyarat dengan masa percobaan selama satu tahun terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Klub Turki tersebut juga dikenai beberapa denda, sebesar 30 ribu euro akibat penggunaan kembang api, 15 ribu euro akibat kerusuhan antarsuporter, dan 50 ribu euro akibat pelanggaran timnya terhadap kaidah umum dan dasar perilaku.

Sanksi untuk Lyon

Fenerbahce bukanlah satu-satunya pihak yang melewati sejumlah garis merah, karena pelatih kiper Olympique Lyon, Antonio Ferreira, dikenai sanksi larangan bermain selama lima pertandingan akibat penyerangan.

Keputusan itu menyebutkan: "Pelatih kiper Olympique Lyon, Antonio Ferreira, dijatuhi larangan untuk total lima pertandingan pada kompetisi klub di bawah naungan UEFA yang seharusnya ia ikuti secara normal, akibat penyerangan serius. Larangannya untuk dua dari pertandingan tersebut berlaku dengan masa percobaan selama satu tahun, terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan."

Dengan demikian, sanksi menimpa anggota staf teknis pelatih Fonseca berupa larangan untuk tiga pertandingan, ditambah dua pertandingan lain dengan penangguhan.

Klub Prancis itu pun tak lolos dari denda, karena dihukum membayar 48 ribu euro akibat pelemparan benda, 5 ribu 500 euro akibat penggunaan kembang api, 5 ribu euro akibat kerusuhan antarsuporter, ditambah sanksi terberat sebesar 50 ribu euro akibat pelanggaran kaidah umum dan dasar perilaku.



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