Setelah kepergiannya dari Al Ahli: Klub Saudi bergerak untuk merekrut Riyad Mahrez secara gratis

Tampaknya Riyad Mahrez tidak akan absen lama dari lapangan-lapangan Arab Saudi, setelah klub Al-Qadsiah masuk dalam jalur negosiasi untuk mendatangkan bintang Aljazair itu lewat transfer gratis, hanya beberapa hari usai pengumuman kepergiannya dari Al-Ahli.

Surat kabar Qatar "Al-Sharq" mengutip saluran "Al-Jazeera Al-Dawliya" memberitakan bahwa manajemen Al-Qadsiah telah membuka pintu untuk menanyakan status hukum Mahrez di bursa transfer setelah berakhirnya petualangannya yang berlangsung selama tiga tahun bersama Al-Ahli, sebagai persiapan untuk mengajukan tawaran resmi jika kondisi keuangan transfer memungkinkan.

Manajemen klub asal wilayah timur itu menempatkan mantan kapten timnas Aljazair sebagai salah satu prioritas mereka untuk memperkuat posisi sayap kanan, karena pengalaman besar dan kemampuannya untuk membuat perbedaan, baik selama perjalanan emasnya di Eropa bersama Leicester City dan Manchester City, maupun bersama Al-Ahli di Liga Roshn.

Masa depan Mahrez yang berusia 35 tahun masih belum jelas hingga saat ini, di mana pemain tersebut sedang mempertimbangkan sejumlah tawaran yang menanti, dan direncanakan akan menentukan tujuan berikutnya dalam beberapa hari ke depan, di saat Al-Qadsiah berupaya memanfaatkan peluang keberadaannya sebagai pemain bebas untuk meyakinkannya bergabung dengan proyek baru.