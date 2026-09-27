Setelah kepergian Mbappe, Zidane memuji bintang Prancis: Kapten tanpa ban lengan

Zinedine Zidane menegaskan bahwa Ousmane Dembele merupakan salah satu elemen terpenting dalam timnas Prancis, dan menilai bintang Paris Saint-Germain itu "sudah menjadi pemimpin" di dalam ruang ganti, meski tidak mengenakan ban kapten, menjelang laga yang dinanti melawan Belgia.

Zidane, besok di Brussel, akan menjalani laga keduanya bersama timnas Prancis dalam ajang UEFA Nations League, setelah mengawali tugasnya dengan kemenangan di kandang lawan atas Turki, dalam laga yang membuat "Les Bleus" berupaya memperkokoh posisi puncak Grup Satu.

Zidane berbicara tentang Dembele di tengah absennya Kylian Mbappe, yang keluar dari perhitungan timnas untuk sisa periode jeda internasional akibat nyeri di lutut kirinya, namun ia tidak secara terang-terangan mengungkap pemain yang akan menggantikan kapten Prancis tersebut.

Pelatih "Les Bleus" itu berkata: "Bagi saya, Dembele sudah menjadi pemimpin. Ia menjalankan peran ini bahkan jika ia bukan kapten resmi, dan itu terlihat jelas. Ia sosok yang luar biasa dan selalu mendukung yang lain, dan kita harus memanfaatkan pengalamannya."

Dembele tampak menjadi kandidat terkuat untuk memimpin lini serang Prancis melawan Belgia, setelah Zidane memuji komitmen dan kemampuannya menjalankan peran-peran ofensif dengan efisien, seraya menjelaskan: "Di Turki, ia bermain di posisi yang sama dengan posisinya di Paris Saint-Germain, dan ia menjalankan peran ini dengan sangat baik. Ia memiliki komitmen dan dedikasi yang luar biasa, energi yang besar, dan ia bisa dengan mudah bermain penuh 90 menit."

Terkait pilihan-pilihannya untuk menggantikan Mbappe, Zidane berkata: "Doue dan Barcola adalah dua pemain muda yang memiliki dinamika tinggi, dan sangat menarik. Saya menyukai tipe pemain seperti ini karena mereka mampu membuat perbedaan dari sisi sayap."

Pelatih asal Prancis itu juga berbicara dengan kagum tentang Rayan Cherki, dan menegaskan bahwa ia lebih menyukainya di lini tengah, dengan berkata: "Ia bisa bermain di beberapa posisi, tetapi saya lebih menyukainya di lini tengah. Ia mampu menerima bola di antara lini, memberikan umpan-umpan yang luar biasa, dan ketika ia bermain secara vertikal, ia benar-benar menarik."

Zidane menggambarkan timnas Belgia sebagai lawan yang kuat, dengan berkata: "Mereka tim yang sangat bagus, tampil luar biasa di Piala Dunia, dan mereka memiliki pemain-pemain istimewa secara individu. Kami tahu ini akan menjadi laga yang luar biasa."

Zidane akan bertemu dalam laga ini dengan Mark van Bommel, yang pernah beberapa kali ia hadapi sebagai pemain, dan pelatih Prancis itu mengenang lawannya dengan berkata: "Saya mengagumi gayanya; ia memiliki kepribadian yang kuat dan kehadiran yang istimewa di lapangan."

Sebelum menutup pernyataannya, Zidane meminta para pemainnya untuk menikmati pengalaman mereka bersama timnas, dan berkata: "Sepak bola berlalu dengan cepat. Usia saya 54 tahun, dan saya sudah tidak mampu bermain lagi, jadi saya katakan kepada mereka untuk menikmati momen ini, karena ia berlalu dengan cepat."