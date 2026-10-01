Setelah kembali untuk periode kedua, Queiroz berpisah dengan Ghana secara damai

Federasi Sepak Bola Ghana mengumumkan kepergian pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, dari jabatan direktur teknik tim nasional, setelah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri hubungan kontrak antara kedua belah pihak secara damai, hanya dua hari setelah "Black Stars" kalah dari Gambia dengan skor 2-4 di kandang sendiri pada kualifikasi Piala Afrika 2027.

Federasi Sepak Bola Ghana menegaskan, dalam pernyataan resmi, pada hari Kamis ini, bahwa keputusan mengakhiri kontrak datang menyusul diskusi yang berlangsung "dalam suasana saling menghormati".

Pernyataan itu menyebutkan bahwa keputusan tersebut "tidak mudah", tetapi kedua belah pihak menganggapnya sebagai pilihan paling tepat "dalam kondisi saat ini".

Queiroz mengatakan bahwa kepentingan Ghana dan sepak bola Ghana ditempatkan di atas segala pertimbangan, seraya pada saat yang sama mengakui bahwa hasil-hasil terakhir turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan untuk mengakhiri tugasnya.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Meski kami telah berupaya, kondisi yang diperlukan tidak sepenuhnya tersedia, dan hasil-hasil terakhir kami juga turut berkontribusi dalam keputusan mengakhiri perjalanan ini."

Dua kekalahan dan 6 gol di awal kualifikasi

Kepergian Queiroz terjadi setelah awal yang buruk bagi Ghana di kualifikasi, karena tim nasional kalah pada pertandingan pertamanya melawan Pantai Gading dengan skor 0-2, sebelum kemudian takluk dari Gambia 2-4 meski sempat unggul dua gol tanpa balas.

Dengan hasil-hasil ini, tim nasional Ghana berada di dasar klasemen Grup Tiga tanpa satu poin pun setelah dua laga pertama, dan gawangnya pun telah kebobolan 6 kali.

Queiroz sempat meminta maaf kepada para suporter setelah kekalahan dari Gambia, dan menyebut absennya sejumlah pemain serta adanya perubahan pada daftar skuad tim nasional di antara dua pertandingan, sebagai faktor-faktor yang memengaruhi penampilan tim.

Tugas yang dimulai dalam waktu singkat

Queiroz, yang berusia 73 tahun, mengambil alih kepelatihan tim nasional Ghana pada April lalu menggantikan Otto Addo, awalnya berdasarkan kontrak jangka pendek selama empat bulan, yang mencakup partisipasi Ghana di Piala Dunia 2026.

Tim nasional Ghana mencapai babak 32 besar di turnamen tersebut, sebelum kalah dari Kolombia dengan satu gol tanpa balas.

Setelah Piala Dunia, kontrak Queiroz berakhir, sebelum Federasi Sepak Bola Ghana mencapai kesepakatan baru dengannya untuk kembali dalam periode kedua.

Kesepakatan baru itu mencakup jeda internasional pada September, selain awal perjalanan Ghana di kualifikasi Piala Afrika 2027, di mana Queiroz memimpin tim melawan Pantai Gading dan Gambia, dan kalah pada kedua pertandingan tersebut.

Ghana mencari pelatih baru

Kepergian Queiroz membuat tim nasional Ghana tanpa pelatih tetap menjelang periode kualifikasi mendatang.

Ghana bermain di Grup Tiga bersama Pantai Gading, Gambia, dan Somalia, dan berupaya untuk kembali ke putaran final Piala Afrika setelah absen pada edisi sebelumnya yang digelar di Maroko.

Federasi Sepak Bola Ghana hingga saat ini belum mengumumkan apakah akan menunjuk pelatih sementara, atau waktu pengumuman pelatih baru yang akan menggantikan Queiroz.

Dalam pesan terakhirnya, Queiroz menyampaikan terima kasih kepada presiden Federasi Sepak Bola Ghana, staf teknis, dan para pemain, atas dukungan mereka selama masa kerjanya bersama tim nasional.

Ia juga meminta para suporter Ghana untuk "percaya kepada para pemain ini" dan "melindungi mereka", sebelum menutup pesannya dengan penegasan: "Ghana yang utama. Black Stars yang utama. Sepak bola Ghana yang utama."