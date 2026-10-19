Situasi terkini penyerang Nick Woltemade di Juventus Turin sangat mengingatkan Lothar Matthäus, pemegang rekor penampilan timnas Jerman, pada penyerang Jerman lainnya. "Situasinya mirip dengan yang dialami Niclas Füllkrug. Dia pergi ke Inggris, tetapi tidak berhasil. Lalu ke Italia, juga tidak berhasil. Lantas bagaimana? Kembali ke Jerman?" tanya Matthäus dalam sebuah acara mitranya, Interwetten.

Memang, Niklas Füllkrug kembali bersinar bersama Werder Bremen setelah gagal di West Ham United dan AC Milan. Dengan enam gol, pemain berusia 33 tahun itu kini memimpin daftar pencetak gol Bundesliga. Matthäus termasuk di antara para pakar yang menyarankan pelatih timnas Jürgen Klopp untuk kembali memanggil Füllkrug ke timnas Jerman, setidaknya dalam perjalanan menuju Piala Eropa 2028. Dalam daftar penyerang Jerman, ia bahkan menempatkan Füllkrug di urutan kedua saat ini, di belakang Kai Havertz dari Arsenal dan di depan pemain berdarah Jerman-Italia Nicolo Tresoldi dari FC Brugge.

Lalu, Woltemade? Posisinya lebih rendah setelah menjalani tahun 2026 yang sejauh ini benar-benar mengecewakan. Ia mula-mula tersisih di Newcastle United, kemudian mengalami Piala Dunia yang mengecewakan. Kini, di Juventus, klub yang meminjamnya, ia juga masih jauh dari tempat sebagai pemain inti di bawah pelatih Luciano Spalletti. Di Serie A, ia baru lima kali masuk sebagai pemain pengganti dan belum mencetak gol. Dalam kekalahan 0-3 terbaru dari Lazio Roma, Woltemade tampil buruk bersama anggota tim lainnya dan kembali menyia-nyiakan peluang emas.

"Kalau begitu, Woltemade harus menurunkan tuntutan gajinya"

Kembali ke Bundesliga tampak sebagai jalan keluar yang logis, tetapi Matthäus juga melihat kendala finansial bagi sang penyerang. "Saya tidak tahu apakah sekarang ada yang mau membayar 60 juta euro untuknya," katanya. Pada musim panas 2025, Newcastle United bahkan bersedia membayar 75 juta euro untuknya. Baru setelah tawaran mencapai jumlah itu, klub Woltemade sebelumnya, VfB Stuttgart, bersedia melepasnya. Sebelumnya, VfB telah menolak beberapa tawaran dari Bayern München.

Bayern saat ini tampaknya tidak terlalu membutuhkan pemain di lini serang, tetapi situasinya mungkin berbeda di klub-klub Bundesliga lain, bahkan pada musim dingin nanti. Namun, mengingat besarnya gaji Woltemade di Liga Primer, kendalanya akan cukup tinggi bahkan untuk peminjaman lagi.

"Pertanyaannya, apakah klub Jerman masih mampu membayar gajinya. Jika sebuah klub Bundesliga sangat membutuhkannya, mungkin mereka akan menghubunginya. Namun, satu hal jelas: Kalau begitu, Woltemade harus menurunkan tuntutan gajinya," kata Matthäus. Ia menambahkan, "Bagi Füllkrug, melepaskan sebagian penghasilannya ternyata sepadan. Dia kembali tersenyum di Bremen. Itu menunjukkan bahwa uang tidak boleh menjadi hal terpenting. Sekarang dia bahagia lagi. Dia tidak pernah merasakan cinta dan kasih sayang sebesar yang dirasakannya di Bremen."



