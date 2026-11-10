Barcelona menerima sinyal positif dari kamp timnas Brasil, setelah Carlo Ancelotti memutuskan untuk berhati-hati dengan kondisi fisik Raphinha, di tengah meningkatnya kekhawatiran di dalam klub Catalan itu bahwa penyerang mereka mengalami kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan dan perjalanan internasional.

Menurut laporan surat kabar Catalan "Sport", mengutip situs Brasil "Globo Esporte", Raphinha tidak ikut serta dalam sesi latihan pertama timnas Brasil, hari Selasa ini, di Singapura, setelah bergabung dengan kamp pada hari yang sama, dan hanya menjalani latihan di dalam ruang gym tanpa turun ke lapangan bersama rekan-rekannya.

Keputusan ini merupakan bagian dari rencana pencegahan yang disusun oleh staf teknik Brasil, dengan tujuan mengatur beban fisik para pemain dan menghindari mereka mengalami masalah kesehatan. Hal ini tidak terbatas pada bintang Barcelona itu saja, karena juga mencakup Bruno Guimaraes, Gabriel Magalhaes, dan Vanderson, yang mendapatkan istirahat dari partisipasi dalam sesi latihan pertama.

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Kekhawatiran Flick menemukan gema di kamp Brasil

Kondisi fisik Raphinha memiliki arti penting tersendiri di dalam Barcelona, setelah ia menjadi salah satu elemen utama dalam sistem pelatih asal Jerman Hansi Flick, yang sebelumnya telah mengungkapkan kekhawatirannya tentang banyaknya perjalanan internasional dan menumpuknya beban fisik pada para pemainnya.

Kekhawatiran Flick meningkat setelah masalah otot yang dialami bintang Brasil itu selama jeda internasional lalu, yang mendorong pelatih asal Jerman tersebut untuk meminta pengelolaan menit bermainnya secara lebih baik, guna menghindari terulangnya skenario tersebut.

Flick sebelumnya telah mengungkapkan pembahasan masalah ini dengan Deco, direktur olahraga Barcelona, dengan mengatakan, "Saya sudah berbicara dengan Deco, dan saya akan senang jika kami bisa mengurangi jumlah menit bermainnya."

Timnas Brasil bersiap menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Jepang dan Singapura, di tengah upaya memulihkan kesiapan fisik seluruh pemain internasional secara bertahap.

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