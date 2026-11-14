Bagikan Ikuti GOAL di Google

Keluarnya Frenkie de Jong di antara dua babak pada laga timnas Belanda melawan Yunani, meskipun meraih kemenangan telak dengan tujuh gol tanpa balas di UEFA Nations League, menimbulkan sejumlah kekhawatiran di kalangan suporter Barcelona.

Iklan

Xavi Hernandez selaku pelatih kepala timnas Belanda sebelumnya menegaskan bahwa De Jong mengalami masalah pada punggungnya, namun pemain Belanda itu memberikan penjelasan terkait keputusan penggantian dirinya, seraya menepis adanya hal yang perlu dikhawatirkan. De Jong menjelaskan bahwa tim pelatih tidak perlu mengambil risiko dengan tetap menurunkannya di lapangan, setelah timnas Belanda memastikan kemenangan di babak pertama dengan keunggulan lima gol tanpa balas, terlebih ia baru saja kembali bermain usai absen panjang akibat cedera lutut.

Pemain Barcelona itu mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan radio Belanda NOS: "Skornya 5-0 di akhir babak pertama, dan saya baru saja kembali dari cedera, jadi keputusan itu tepat dan tidak ada masalah dengan itu."

Ia menambahkan sambil menjelaskan alasan ketidakinginannya menanggung risiko tambahan: "Saya baru saja kembali dari cedera, dan saya belum memulihkan banyak kesiapan untuk menjalani pertandingan, terutama dengan banyaknya perjalanan dan pertandingan internasional, di samping rekam jejak saya dengan cedera, sehingga tidak ada kebutuhan sama sekali untuk mengambil risiko."

Di sisi lain, pemain berusia 29 tahun itu menyatakan kepuasannya atas penampilan kolektif timnas negaranya, seraya menyoroti bahwa penempatan posisi yang baik di dalam lapangan menjadi salah satu faktor terpenting di balik keunggulan besar atas Yunani, di samping efektivitas serangan dan pemanfaatan peluang yang tersedia bagi para pemain, terutama mencetak gol pertama lebih awal.

Iklan Iklan

De Jong mengatakan dalam penilaiannya atas pertandingan tersebut: "Saya rasa kami berhasil menjalankan hal-hal dengan cara yang benar terkait penempatan posisi kami di dalam lapangan, dan tentu saja kami juga memanfaatkan peluang-peluang yang kami ciptakan, serta mencetak gol pertama secara langsung, dan itu selalu membantu. Semuanya berjalan dengan baik dari sisi permainan, dan penampilannya sangat indah."

Topik Terkait

Gelandang itu menilai bahwa kemenangan ini merupakan langkah positif dalam perjalanan timnas Belanda, namun ia menekankan perlunya membangun di atas level ini dan terus bekerja, tanpa menganggap satu pertandingan yang sukses sebagai bukti telah mencapai level yang diinginkan, seraya berkata: "Ini langkah yang bagus, dan semuanya terlihat luar biasa malam ini, dan sekarang kami cukup terus melangkah maju."

Identitas Belanda

De Jong berbicara tentang identitas timnas Belanda dan cara yang berusaha ia tanamkan, dengan menjelaskan: "Visi kami jelas, kami ingin menyerang, membangun permainan dari belakang, menekan dengan kuat di area-area depan lapangan, dan menerapkan kendali kami atas pertandingan," sebagai isyarat terhadap prinsip-prinsip yang tengah dikembangkan oleh tim.

Iklan

Pemain Barcelona itu mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa jalan masih panjang, dan bahwa kemenangan besar tidak cukup untuk menilai sejauh mana perkembangan timnas, terutama karena ujian nyata terakhir baginya adalah Piala Dunia, seraya menambahkan: "Kami kini berada dalam fase perbaikan yang berkelanjutan, hingga kami mencapai level yang memungkinkan kami, dan kami berharap itu terjadi dalam dua tahun, untuk bersaing memperebutkan gelar."