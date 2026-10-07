Setelah kekecewaan dan kritik: kabar baik untuk Real Madrid soal wasit El Clasico

Kontroversi mencuat lebih awal seputar wasit El Clasico yang dinanti-nantikan antara Barcelona dan tamunya Real Madrid, setelah "Radio Marca" melaporkan bahwa Alejandro Hernandez Hernandez akan memimpin pertandingan yang dijadwalkan pada Minggu 25 Oktober di Stadion Spotify Camp Nou. Namun tampaknya tidak akan demikian.

Akun "Archivo VAR", yang khusus menangani urusan perwasitan, membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa Hernandez bukan termasuk pilihan yang diajukan untuk laga ini.

Akun yang mendedikasikan aktivitasnya untuk menilai kinerja perwasitan di La Liga dan Divisi Dua, serta memiliki hubungan erat dengan komite wasit itu, menjelaskan bahwa komite penunjukan belum bersidang. Dengan demikian, nama wasit El Clasico masih belum diketahui hingga saat ini.

Surat kabar Catalunya "Sport" juga menghubungi sumber-sumber resmi di Federasi Sepak Bola Spanyol, yang menegaskan kebijakan baru dalam penunjukan wasit, di mana nama-nama tidak akan diungkapkan kecuali hanya 24 jam sebelum pertandingan.

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Ketidakpuasan di Ibu Kota

Menghadapi kemungkinan penunjukan wasit asal Kepulauan Canary, suara-suara yang dekat dengan Real Madrid menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap Hernandez Hernandez, yang telah memimpin 6 pertandingan El Clasico sepanjang kariernya, dengan hasil 3 kemenangan untuk tim Catalunya, dua hasil imbang, dan satu kemenangan tunggal bagi Los Merengues.

Adapun soal kontroversi perwasitan, gambarannya lebih seimbang, meski ada keluhan dari Madrid, menurut "Sport".

Pada 23 April 2017, Barcelona menang 3-2 di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pertandingan yang kembali menyalakan persaingan perebutan gelar. Inilah laga ketika Messi mencetak golnya yang legendaris pada menit ke-93, dan merayakannya dengan mengangkat jerseynya di depan para suporter Real Madrid.

Momen yang paling memicu kontroversi adalah pukulan siku dari Marcelo yang membuat Messi berdarah, serta pelanggaran yang dilakukan Casemiro untuk memutus serangan balik, meski ia sudah mendapat kartu peringatan sebelumnya.

Pada 2018, Hernandez Hernandez memimpin El Clasico di Camp Nou yang berakhir imbang 2-2. Dua momen memicu kemarahan Real Madrid dalam pertandingan itu: dugaan pelanggaran yang mendahului gol kedua Messi, yang memberi Barcelona keunggulan 2-1, dan penalti yang tidak diberikan setelah terjangan Jordi Alba pada Marcelo. Blaugrana mengakhiri musim itu sebagai juara liga.

Kontroversi Terbaru

El Clasico 2025 di Stadion Olympic Montjuic pun tak lepas dari kontroversi. Kemenangan Barcelona 4-3 memastikan gelar liga menjadi milik mereka, namun para suporternya tidak melupakan momen bola yang jelas-jelas membentur lengan Tchouameni di dalam kotak penalti, tanpa Hernandez Hernandez memberikan penalti.

Surat kabar itu menutup: "Hingga kini, nama wasit El Clasico masih belum diketahui. Namun yang jelas, tidak ada satu pun dari kedua pihak yang akan puas dengan wasit yang nantinya terpilih".



