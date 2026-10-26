Bek Barcelona asal Portugal, Joao Cancelo, menyampaikan pesan tajam dan penuh tantangan untuk membela dirinya dan rekan-rekan setimnya seusai El Clasico, sembari menegaskan bahwa timnya akan bangkit lebih kuat.

Barcelona sebelumnya tumbang di kandangnya sendiri dengan skor 1-2 dari rival abadi mereka, Real Madrid, dalam sebuah laga yang diwarnai banyak kontroversi dan memangkas jarak antara Blaugrana dan Los Blancos dalam perebutan gelar Liga menjadi 3 poin untuk keunggulan tim yang disebut pertama.

Dalam pernyataan yang jujur dan realistis, Cancelo menegaskan bahwa kepercayaan diri adalah satu-satunya senjata untuk melewati kemerosotan ini, dengan mengatakan: "Kami harus menjaga kepercayaan pada diri sendiri, karena itu bagian dari menjadi pemain profesional dan bagian dari sifat profesi yang kami jalani."

Pemain internasional Portugal itu berbicara tentang tekanan psikologis luar biasa yang dialami para pemain Barcelona, di tengah perubahan tajam dalam reaksi suporter dan media, dan menambahkan: "Kami tahu betul besarnya tekanan yang kami hadapi. Ketika kalah, kami mendapat kritik, dan ketika menang, semua orang memperlakukan kami seolah-olah kami dewa. Tapi inilah sepak bola, dan kami harus menghadapinya."

Cancelo menekankan bahwa suasana di dalam ruang ganti tim Katalan itu masih tetap solid, dan bahwa kerja keras terus berlangsung secara serius untuk memperbaiki keadaan, dengan menjelaskan: "Saya dan semua rekan setim saya bekerja sangat keras setiap hari, dan ada kualitas yang sangat tinggi dalam latihan."

Bek Blaugrana itu menutup pernyataannya dengan pesan menenangkan bagi para suporter Barcelona, sembari menjanjikan reaksi kuat pada laga berikutnya untuk berdamai dengan para pendukung dan mengembalikan irama kemenangan: "Oleh karena itu, saya sepenuhnya yakin bahwa kami akan menunjukkan reaksi yang kuat, dan kami akan berusaha meraih kemenangan pada laga berikutnya."



