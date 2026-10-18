Wasit Busquets Ferrer memimpin laga antara Real Madrid dan Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 4-1 pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus kontroversial perwasitan memberikan penilaian untuk wasit Busquets Ferrer sebesar 6 dari 10 poin.

Archivo VAR menjelaskan bahwa sisi positif lebih banyak daripada sisi negatif dalam penampilan Busquets Ferrer, meskipun pertandingan tersebut diwarnai banyak kontroversi sejak babak pertama.

Namun, sebagian besar kontroversi itu sebenarnya bukan karena keputusan-keputusan wasit, melainkan lebih disebabkan oleh tidak adanya tayangan ulang televisi sepanjang pertandingan.

Laga tersebut menyaksikan tiga kasus yang memicu kontroversi, dan pada dua di antaranya hanya ditayangkan sedikit tayangan ulang yang tidak cukup jelas untuk menjelaskan apa yang terjadi.

Terlepas dari itu, wasit lapangan tidak berada dalam kondisi terbaiknya saat menangani beberapa kasus sederhana, tetapi ia mengambil keputusan yang relatif bisa diterima pada kasus-kasus kontroversial.

Pertandingan terhenti selama hampir tiga menit, sementara VAR meninjau kemungkinan Guler melayangkan sikut ke arah Pique.

Namun, teknologi video tidak berhasil menemukan sudut pengambilan gambar yang memperlihatkan dengan jelas terjadinya kontak dan seberapa kerasnya, dan hal itu disampaikan kepada wasit, yang kemudian menyampaikannya kepada para pemain. Wasit Busquets Ferrer sendiri tidak mungkin menilai kasus ini secara langsung.

Setelah itu, wasit tidak menghukum sebuah duel antara Konate dan Rubi Ory yang melibatkan aksi tarik-menarik, karena ia menilai bola berada jauh dari jangkauan kedua pemain. Keputusan ini tepat dan dapat diterima, mengingat insiden tersebut tidak berpengaruh pada jalannya permainan.

Terakhir, wasit menunjuk titik penalti secara sah untuk Kylian Mbappe setelah tekel Castrin terhadapnya. Penyerang Prancis itu memotong jalur sang bek saat melakukan akselerasi, sehingga Castrin menjatuhkannya.

Sebelumnya, surat kabar Katalunya Sport menyebut bahwa keputusan wasit yang tidak mengusir Arda Guler adalah sebuah "kelucuan" menjelang El Clasico.