Setelah kejutan Martinelli, Arsenal bergerak serius menuju Manchester United

Dalam langkah yang bisa mengguncang bursa transfer dan menyulut kejutan besar, Arsenal mulai bergerak serius untuk mendatangkan penyerang Manchester United, Marcus Rashford, dengan status pinjaman, sebagai pengganti langsung bintang asal Brasil, Gabriel Martinelli, yang kini berada di ambang pindah ke Liga Arab Saudi.

Situs "tribuna" mengungkap, mengutip sumber-sumber Inggris, bahwa nama Rashford muncul kuat di lingkungan Stadion Emirates dalam beberapa jam terakhir, setelah Martinelli memberikan persetujuan akhirnya untuk hijrah ke klub Al Hilal Arab Saudi.

Perubahan dramatis ini terjadi di saat pemain internasional Inggris tersebut kembali ke Manchester United setelah dua kali menjalani masa peminjaman bersama Aston Villa dan Barcelona, tanpa tercapainya kesepakatan akhir mengenai masa depannya musim panas ini.

Meskipun masih ada ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Rashford, serta munculnya indikasi bahwa ia akan diintegrasikan kembali ke dalam rencana Michael Carrick untuk musim baru, manajemen Arsenal memantau situasi dengan saksama, menunggu kejelasan apakah United terbuka terhadap gagasan melepas pemainnya kembali, meski hanya sementara.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Sebaliknya, kesepakatan kepergian Martinelli berjalan menuju tahap-tahap akhirnya. Menurut sumber yang sama, winger asal Brasil itu telah merampungkan kesepakatan pribadinya dengan Al Hilal, sementara kedua klub tengah memberikan sentuhan akhir pada rincian kontrak, dalam transfer yang diperkirakan bernilai lebih dari 65 juta euro, dengan penetapan jadwal tes medis yang dinantikan dalam beberapa hari ke depan.