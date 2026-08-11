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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah kejutan Malcom, Al-Diriyah gaet pemain baru dari Al-Hilal

Transfers
Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Malcom
Arab Saudi
Brasil

Tim promosi terbaru ke Liga Roshn terus memperkuat skuadnya

Klub Diriyah berhasil mendatangkan pemain baru dari klub Al Hilal selama periode transfer musim panas ini, setelah pemain sayap asal Brasil, Malcom, menolak bergabung ke skuad mereka.

Sebelumnya, Malcom menolak gagasan untuk hengkang dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini demi bergabung ke Diriyah, meskipun kedua klub telah menyepakati penyelesaian transfer tersebut, menurut sejumlah laporan media.

Klub Diriyah mengumumkan pada hari Selasa ini bahwa mereka telah mendatangkan pemain baru dari Al Hilal, yakni pemain sayap muda Abdullah Al Zaid, dengan status pinjaman selama satu musim.

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Abdullah Al Zaid merupakan salah satu bintang yang menonjol bersama tim Al Hilal U-21 sepanjang musim lalu di Liga Joy Elite, khususnya di posisi sayap kiri, selain kemampuannya bermain sebagai sayap kanan atau playmaker.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
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Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
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Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Berkat penampilan menonjol tersebut, pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, memutuskan untuk membawa pemain berusia 22 tahun itu dalam pemusatan latihan tim utama di Austria sebelum dimulainya musim baru.

Al Zaid menjadi transfer terbaru Diriyah pada bursa musim panas ini, setelah klub Arab Saudi tersebut mendatangkan sejumlah pemain istimewa, yang terakhir adalah gelandang asal Senegal, Idrissa Gana Gueye, seusai kontraknya dengan Everton berakhir.

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