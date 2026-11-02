Para petinggi Bayern Munich, yang dipimpin oleh direktur eksekutif urusan olahraga, Max Eberl, menghadapi keputusan penting selama periode bursa transfer musim dingin, setelah badai cedera menerpa klub Bavaria tersebut.

Surat kabar Bild menyebutkan bahwa Bayern Munich kehilangan tenaga empat pemainnya, yaitu Ismail Jakobs, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Jamal Musiala, akibat cedera.

Jakobs mengalami robekan ligamen di tumit kanan dan akan absen selama tidak kurang dari 3 bulan. Gnabry juga akan absen untuk jangka waktu yang bisa mencapai 6 pekan akibat cedera otot di bagian belakang paha kiri.

Luis Diaz menderita robekan otot di paha kiri, sementara Musiala akan absen setelah mengalami cedera robekan pada salah satu serat otot di paha kanan.

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB

Selain itu, kabut keraguan menyelimuti partisipasi bintang Michael Olise akibat masalah yang ia alami di lutut kanan.

Dengan demikian, jumlah opsi yang tersedia di lini depan Bayern menjadi sangat terbatas, dalam kondisi yang belum pernah dialami tim ini sejak lama.

Meski begitu, arah kebijakan di internal Bayern Munich tampak jelas, yakni tidak melakukan pergerakan di bursa transfer musim dingin mendatang.

Ketua dewan direksi, Jan-Christian Dreesen, pada Sabtu malam menjawab sebuah pertanyaan mengenai kemungkinan merekrut pemain baru selama musim dingin dengan berkata, "Saya rasa tidak."

Eberl menambahkan, setelah laga melawan Dortmund, "Kami belum tahu apa yang akan ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan. Luis Diaz akan kembali, dan Jamal juga akan kembali. Bukan seolah-olah 5 pemain akan absen selama setengah tahun."

Yang dimaksud Eberl adalah bahwa para petinggi Bayern secara internal memperkirakan seluruh pemain lini serang yang cedera, kecuali Jakobs, akan kembali ke kondisi siap bermain pada awal kompetisi setelah libur musim dingin, dalam laga melawan Borussia Mönchengladbach yang dijadwalkan berlangsung antara 8 dan 10 Januari.

Karena alasan inilah, para petinggi klub untuk saat ini tidak melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan dana selama periode bursa transfer musim dingin, terlebih karena pasar transfer pada Januari kerap kali sulit.

Selain itu, Bayern Munich, menurut informasi dari surat kabar Bild, berencana merekrut setidaknya satu pemain lini serang dengan nilai besar pada musim panas 2027.