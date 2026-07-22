Bintang Argentina Lionel Messi absen dari laga bintang Major League Soccer edisi 2026, hanya beberapa hari setelah negaranya gagal mempertahankan gelar Piala Dunia.

Argentina kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol dengan skor 1-0 melalui babak tambahan, dalam laga yang berlangsung Minggu lalu, sehingga rekan-rekan Messi gagal mempertahankan gelar yang mereka raih di Qatar 2022.

Kendati sebagian besar rekannya di timnas mendapatkan libur akhir musim Eropa, Messi yang kini berusia 39 tahun masih terikat dengan kompetisi musim berjalan bersama klubnya, Inter Miami.

Meski demikian, kembalinya sang kapten Argentina ke lapangan tidak akan berlangsung secara langsung. Menurut jaringan ESPN, Messi diperkirakan tidak akan tampil pada laga bintang yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli mendatang di Stadion Bank of America di Kota Charlotte, yang mempertemukan para bintang Major League Soccer dengan rekan-rekan mereka dari Liga Meksiko.

Messi dan rekan setimnya di timnas dan klub Inter Miami, Rodrigo De Paul, masuk dalam daftar bintang Major League Soccer yang terpilih untuk mengarungi laga tersebut, namun Messi berniat absen dari ajang itu untuk tahun kedua secara beruntun.

Keputusan absen ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap rekomendasi Federasi Internasional Pesepakbola Profesional "FIFPRO", yang menyatakan perlunya para pemain mendapatkan periode istirahat tidak kurang dari 21 hari setelah musim berakhir.

Kendati secara resmi Messi masih berada di pertengahan musim Major League Soccer, ia telah mengarungi seluruh pertandingan Argentina dalam perjalanannya hingga final Piala Dunia.

Hingga saat ini, durasi absennya Messi belum diketahui secara pasti, namun sejumlah laporan memastikan absennya dari dua laga Inter Miami mendatang melawan Chicago Fire dan Montreal, dengan kemungkinan absennya berlanjut hingga jadwal laga bintang pada Rabu mendatang.

Messi sebelumnya sempat dikenai hukuman larangan bermain pada musim lalu akibat absen dari laga bintang tanpa memperoleh persetujuan liga, namun penjatuhan sanksi serupa tampaknya kecil kemungkinan terjadi kali ini, mengingat kondisi luar biasa dan sempitnya jeda antara final Piala Dunia dan jadwal laga eksibisi tersebut.

Di sisi lain, pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos mengatakan dalam pernyataan kepada wartawan pada Selasa kemarin bahwa hingga saat ini belum ada jadwal pasti untuk kembalinya sang bintang Argentina ke sesi latihan dan pertandingan.